В НАТО опровергли статью Bild о подготовке к войне с Россией и Беларусью

Опубликовано: 15.01.2024 15:25 , Обновлено: 15.01.2024

Директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс заявил 15 января, что статья немецкого издания Bild о якобы "секретных планах", в которых идёт речь о войне с Россией и Беларусью за Сувалкский коридор в Литве и Польше, не соответствует действительности.

“Это не секретный анализ разведки, прогнозирующий ситуацию, а сценарий предстоящих учений”, - заявил представитель Североатлантического альянса.

“Учебный сценарий всегда представляет собой воображаемую ситуацию для проверки военных возможностей в той или иной области. Раньше сценарии были полностью вымышленными, с несуществующими странами и географией. Теперь же существующие страны и география более применимы”, - написал он в Х.

Ранее Телеграф сообщил, что вооружённые силы Германии готовятся к вооруженному конфликту с Россией, который, по версии немецких военных аналитиков, может разразиться в так называемом Сувалкском коридоре в мае 2025 года. Сценарий нападения России на ЕС с территории Беларуси прописан в “секретном документе” Министерства обороны Германии, сообщило немецкое издание Bild.

В Германии опубликовали секретный «сценарий нападения» России на ЕС с территории Беларуси в мае 2025 года