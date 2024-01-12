«Это объявление войны» - Медведев предостерёг Великобританию от размещения своего контингента в Украине

🎤 Мнение

Опубликовано: 12.01.2024 16:59 , Обновлено: 12.01.2024

Бывший президент России, а ныне замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в пятницу, 12 января, раскритиковал британского премьера Риши Сунака, который прибыл с официальным визитом в Киев для подписания соглашения в сфере безопасности.

Британцев Медведев назвал “наглыми”, “извечными врагами” и предупредил, что размещение официального воинского контингента Великобритании в Украине “будет означать объявление войны нашей стране”, а также озвучил завуалированную угрозу Сунаку.

“Как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода?”, - написал замглавы Совета безопасности России в своём телеграм-канале.

Тем временем сам британский премьер во время своего визита в Киев пообещал, что его страна и в дальнейшем намерена оказывать поддержку Украине в войне с Россией. По данным агентства Reuters, Сунак прибыл в Украину, чтобы объявить об увеличении военного финансирования на “приобретение новых военных беспилотников, включая разведывательные, ударные и морские беспилотники”.

“Я прибыл в Украину, чтобы передать простое послание. Мы не можем и не будем прекращать поддержку Украине. Всем украинцам я говорю — Британия с вами столько, сколько потребуется”, - процитировал британского премьера телеканал BBC.

Ранее британские власти объявили, что в 2024-2025 годах предоставят Украине военную помощь в размере 2,5 млрд фунтов. Великобритания также заявила, что обеспечит крупнейшую поставку дронов в Украину из всех стран, причем ожидается, что большая часть из них будет произведена в самой Великобритании.

В офисе Сунака заявили, что две страны также подпишут британско-украинское соглашение о сотрудничестве в области безопасности вслед за соглашением стран «Большой семерки» о предоставлении Украине двусторонних гарантий безопасности.

Ранее Телеграф рассказывал, что в сентябре Дмитрий Медведев опубликовал в своем тг-канале очередной пост, в котором сообщил, что у России остается все меньше выбора, кроме “прямого конфликта с НАТО”.

Медведев пригрозил «канадским животным» и «фашистам» из НАТО «прямым конфликтом»