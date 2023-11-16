ЕС включил белорусов и сына Медведева в новый пакет санкций против России - The Guardian

Опубликовано: 16.11.2023 13:08 , Обновлено: 16.11.2023

Британская газета The Guardian сообщила 16 ноября, что в новый пакет санкций, который предложила Еврокомиссия (ЕК), попали некоторые белорусские чиновники, а также сын Дмитрия Медведева и родственница Владимира Путина.

Издание утверждает, что в черный список ЕС попал “ряд белорусских чиновников” за то, что те участвовали в поставках оружия России, а также помогли наладить тренировки мобилизованных для российской армии на территории Беларуси.

Также, по данным The Guardian, среди 47 лиц, которых ЕК хочет внести в существующие санкционные списки, двоюродная сестра Путина Анна Цивилева, возглавляющая фонд “Защитники отечества”, который поддерживает российских солдат, воюющих на Украине.

Также в расширенном списке значится Илья Медведев, чье имя и дата рождения совпадают с именем и датой рождения единственного сына бывшего президента РФ. Он стал мишенью за то, что якобы организовал кампанию дезинформации и пропаганды против Украины.

Ранее Телеграф сообщил, что официальные лица ЕС практически завершили согласование “последних деталей” 12-го пакета санкций в отношении России, который будет включать запрет на продажу алмазов, заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель 13 ноября.

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В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Назарук 9 ноября обвинил “коллективный Запад” в создании нерыночных преград для белорусской продукции. Однако, по словам чиновника, белорусские предприятия взамен пойдут осваивать “дальнюю дугу”.

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