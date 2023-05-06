Теперь точно. ВСУ подтвердили уничтожение российского "Кинжала"

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Опубликовано: 06.05.2023 10:22 , Обновлено: 06.05.2023

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук утром 6 мая подтвердил, что украинским ПВО впервые удалось сбить гиперзвуковую ракету Х-47 «Кинжал». По его словам, это произошло во время ночной атаки на Киевщину 4 мая.

«Да, мы сбили «не имеющий аналогов» Кинжал!”, - заявил Олещук в своём телеграм-канале. Он пояснил, что ракету с территории России выпустил МиГ-31К, а сбить её удалось благодаря американскому зенитному ракетному комплексу Patriot.

Накануне в интернете появились фотографии обломков носового обтекателя ракеты Х — 47 “Кинжал” со следами поражения. Их опубликовало украинское издание Defense Express, заявив, что перехват ракеты был осуществлен в ночь на 4 мая около 2:40 в небе над Киевом. Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат опроверг эти сообщения.

Поставленный Украине Patriot впервые сбил российский гиперзвуковой «Кинжал» — Defense Express

Командующий Воздушными силами ВСУ, комментируя эти противоречивые заявления со стороны разных украинских источников, отметил, что “не нужно лезть поперёд батьки в пекло” и “заранее обнародовать информацию, которой может воспользоваться враг”.

“Мы будем обязательно сообщать что, где, чем, и когда сбили! Всему свое время”, - подчеркнул Олещук.

Напомним, о том, что система ПВО Patriot из Германии прибыла в Украину стало известно 19 апреля. Об этом сообщило Минобороны ФРГ. Ранее в Германии обещали передать комплекс после Пасхи. А министр обороны Украины Алексей Резников поспешил поделиться фото американского ЗРК на украинской земле. Такие комплексы могут сбивать, в том числе, и баллистические цели.

Появились фото переданного Украине Германией ЗРК Patriot. Но есть нюанс