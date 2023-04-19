Появились фото переданного Украине Германией ЗРК Patriot. Но есть нюанс

Опубликовано: 19.04.2023 14:28 , Обновлено: 19.04.2023

Система ПВО Patriot из Германии уже прибыла в Украину, сообщил сайт Минобороны ФРГ. Ранее в Германии обещали передать комплекс после Пасхи.

А министр обороны Украины Алексей Резников поспешил поделиттся фото американского ЗРК на украинской земле.

[info_b]Средняя дальность одной пусковой установки Patriot составляет 150 км. ЗРК может отслеживать цели скоростью до 2200 м/с на расстоянии до 180 км и перехватывать их На расстоянии до 80 км на высоте до 24 км. Отличительной особенностью ЗРК является возможность уничтожать баллистические ракеты, которые неуязвимы для других систем ПВО в Украине.[/info_b]

Тем временем, немецкое издание Spiegel утверждает, что вместе с Patriot Украина получила от Германии второй ЗРК Iris-T.

Это новейший зенитный комплекс, которого нет на вооружении у самого Берлина. Первый ЗРК, полученный Украиной в октябре, зарекомендовал себя очень хорошо, утверждают в ВСУ. По данным украинских военных, Iris-T сбивает почти 100% целей.

[info_b]IRIS-T SLM может противостоять ракетам класса «земля-воздух» и крылатым ракетам, включая низколетящие, скрытные ракеты, такие как «Калибр».[/info_b]

На данный момент, ни власти Украины, ни Германии не подтвердили тайную передачу второго комплекса Iris-T.

Как известно, Германия изначально планировала поставить Украине две системы противовоздушной обороны IRIS-T до конца 2022 года, а еще две — в начале 2023 года.