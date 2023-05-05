Поставленный Украине Patriot впервые сбил российский гиперзвуковой "Кинжал" - Defense Express

📷 Фото

Опубликовано: 05.05.2023 12:55 , Обновлено: 05.05.2023

В Сети появились обломки, как утверждается, носового обтекателя ракеты Х - 47 "Кинжал" со следами поражения, утверждают эксперты Defense Express. В украинском издании пишут, что перехват был осуществлен в ночь на 4 мая около 2:40 в небе над Киевом.

Если снимки окажутся настоящими, то это будет означать, что Вооруженные силы Украины впервые успешно перехватили российскую гиперзвуковую ракету Х-47 “Кинжал”.

Об атаке Киева в эту ночь официально сообщила Киевская городская военная администрация, отметив, что в атаке, кроме дронов-камикадзе Shahed были и ракеты - “вероятно баллистического типа”. В то же время издание Defense Express из собственных источников получило фото обломков ракеты и утверждает, что это именно разрекламированный россиянами гиперзвуковой “Кинжал”.

“На одном из фото - носовой обтекатель, который максимально схож с тем, который используется именно в ракете Х-47 “Кинжал” со сложной формой резких переходов диаметра. Альтернатива в виде Х-22 имеет другую носовую часть, с овальными переходами. Также зафиксированный на фото обтекатель сбитой ракеты отличается и от баллистической ракеты ОТРК “Искандер”, который потолще”, - рассказали в Defense Express.

На обломке видно, что он получил поражение с пробитием, что позволяет оценить толщину материала, который необходим для того, чтобы выдержать высокую температуру во время разгона до гиперзвуковой скорости. А также указывает на то, что перехват был достаточно эффективным с уничтожением боевой части еще в воздухе. С этим и связан мощный взрыв, который слышали киевляне ночью 4 мая, уверены эксперты.

“Относительно же сообщения, что была уничтожена баллистическая цель, то дело в том, что” Кинжал ” является гиперзвуковым только в фантазиях…”, - заявили в Defense Express.

“Потому что хотя он и разгоняется до гиперзвуковых скоростей за счет ускорителя, но не может поддерживать такую скорость постоянно. Уже на терминальном участке, то есть во время атаки, он заходит на цель по баллистической траектории и имеет хотя и высокую, но далеко не гиперзвуковую скорость”, - рассказали эксперты.

В ПВО Украины отвергли

В воздушных силах Украины опровергли заявление о сбитии ракеты “Кинжал” над Киевом.

“Я уже опроверг тысячу раз, вы должны были это видеть вчера. Была вероятность применения, но баллистических ракет не зафиксировано. То, что там рассказывают некоторые главы военных администраций, они уже получили за это”, - сказал телеканалу “Суспильное” представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Напомним, что система ПВО Patriot из Германии уже прибыла в Украину, сообщил сайт Минобороны ФРГ. Ранее в Германии обещали передать комплекс после Пасхи. А министр обороны Украины Алексей Резников поспешил поделиться фото американского ЗРК на украинской земле. Такие комплексы могут сбивать, в том числе, и баллистические цели.

Появились фото переданного Украине Германией ЗРК Patriot. Но есть нюанс