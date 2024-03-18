«Такова жизнь» - Путин впервые высказался про смерть Навального

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Опубликовано: 18.03.2024 08:11 , Обновлено: 18.03.2024

Президент России Владимир Путин вечером 17 марта на пресс-конференции, посвященной итогам президентских выборов, впервые высказался о смерти оппозиционного политика Алексея Навального, скончавшегося в феврале этого года в тюрьме.

Прокомментировать смерть Навального во время предвыборной кампании Путина попросил корреспондент NBC Кир Симмонс.

“Журналист Эван Гершкович встретил эти выборы в тюрьме. Борису Надеждину, который выступает против вашей войны в Украине, было отказано в допуске на выборы против вас, а Алексей Навальный умер в одной из ваших тюрем во время вашей кампании. Господин президент, это вы называете демократией?”, - задался вопросом корреспондент американского телеканала.

Путин на это ответил, что “это жизнь” и назвал смерть оппозиционера, которого он называл “господином Навальным”, “печальным событием”.

“Ну, у нас были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в США этого не бывало? Бывало и неоднократно”, - отметил он.

Далее Путин признался, что за несколько дней до смерти Навального “некоторые люди” предложили ему идею обменять заключенного оппозиционера “на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах”.

“Вы можете мне поверить, можете нет… Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, а я сказал — я согласен. Но, к сожалению, случилось то, что случилось”, - завил Путин.

При этом он отметил, что на обмен Навального на других граждан России, находящихся в заключении в западных тюрьмах, он пошёл бы только при одном условии - “чтобы он не возвращался” после выдачи западным странам и оставался “там сидеть”.

“Ну это случается, ничего с этим не поделаешь. Такова жизнь”, - резюмировал Путин.

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Напомним, о том, что Алексея Навального планировали обменять на некоего россиянина, отбывающего наказание в тюрьме Германии, после смерти оппозиционера заявили его соратники. Кроме того, немецкое издание Bild написало, что США, Россия и Германия обсуждали обмен Навального и он якобы “должен был вот-вот выйти на свободу”.

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