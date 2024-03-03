Кладбище закрыли. Россияне третий день несут цветы на могилу Навального

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Опубликовано: 03.03.2024 18:36 , Обновлено: 10.04.2024

В воскресенье, как и в субботу, россияне продолжали нести цветы на могилу оппозиционного политика Алексея Навщаьного, который умер в колонии пока по не раскрытым причинам. Однако вечером, 3 марта, кладбище, как заведено, закрыли для посещений на ночь.

Люди, пришедшие почтить память Навального, не захотели уходить. Они кидали цветы через забор и кричали «Пустите». Дело в том, что не все, кто стоял в огромной очереди, успели увидеть могилу. Сама могила уже превратилась в стену из цветов высотой в человеческий рост.

Ранее Телеграф сообщил, что в Москве в пятницу, 1 марта, прошли похороны российского оппозиционного политика Алексея Навального, который две недели назад умер в российской колонии. Перед храмом иконы “Утоли моя печали” в Марьино, где проходило отпевание тела погибшего, очередь из желающих проститься с Навальным растянулась на два километра.

В Москве желающие простится с Навальным выстроились в двухкилометровую очередь