«Таинственное землетрясение» спровоцировало слухи об испытаниях ядерной бомбы в Иране

Опубликовано: 08.10.2024 12:15 , Обновлено: 08.10.2024

Землетрясение магнитудой 4,4 балла по шкале Рихтера зафиксировали сейсмологи в иранской провинции Семнан 5 октября. Однако то, что землетрясение произошло на фоне эскалации конфликта с Израилем, а также специфику эпицентра подземных толчков породили волну предположений об их техногенной природе. Ряд военных обозревателей высказали предположения о том, что Иран мог провести своё первое испытание ядерной бомбы.

Подземный толчок в 4,4 балла по шкале Рихтера зафиксировали в субботу, 5 октября, в Арадене, в северной иранской провинции Семнан, о чём сообщило информационное агентство Mehr News Agency.

По данным Института геофизики Тегеранского университета, эпицентр землетрясения залегал на глубине 12 километров. Толчки ощущались даже в столичном Тегеране, примерно в 110 км от эпицентра, согласно заявлению Геологической службе США. О природе толчков эксперты ничего не сообщали.

Однако на фоне многочисленных спекуляций в социальных сетях появились сейсмограммы нынешнего “таинственного землетрясения” и сейсмограммы, записанные во время ядерных испытаний в различных странах в сравнении с землетрясениями, произошедшими в этих регионах. Авторы публикаций (которые, впрочем, не являются профессиональными сейсмографами или экспертами в ядерной сфере) отмечают заметное отличие сейсмограммы толчков в Иране от сейсмограмм прочих землетрясений и указывают на её схожесть с вибрациями, создаваемыми при взрыве атомной бомбы.









Сторонники версии о ядерном испытании указывают на то, что некоторые ядерные объекты Ирана, например, в Натанзе, расположены глубоко под землей, поэтому возможность для проведения подземных испытаний теоретически возможна. Однако, скептики отмечают, что сдерживание подземного взрыва без разрушения на поверхности “является слишком сложной задачей”.

Как отметил телеканал NDTV, особые опасения во всех этих событиях вызывает период, когда произошло землетрясение. Несмотря на то, что подобные естественные сейсмические явления для Ближнего Востока в целом не редкость, обострение напряжения между Ираном и Израилем на фоне военного конфликта в секторе Газа и Ливане в последнее время лишь усугубили спекуляции о ядерных испытаниях Тегерана.

Так, газета Jagran, ссылаясь на недавнее заявление высокопоставленного иранского законодателя сообщила, что Иран готов провести испытание собственной ядерной бомбы в течение одной недели после получения приказа от верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Израиль пригрозил разбомбить «ядерные объекты» в Иране

Ранее в интервью бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак также заявлял, что удар по иранским ядерным объектам, которыми недавно пригрозило Тегерану израильское руководство в случае эскалации конфликта, может не сработать. По словам Барак, ядерная программа Ирана уже находится “на очень продвинутой стадии”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что согласно оценке Международного агентства по атомной энергии, Тегеран способен обзавестись десятком ядерных боеголовок, которые могут быть установлены на имеющиеся в распоряжении Ирана ракеты, уже к апрелю 2025 года.

В МАГАТЭ рассчитали, через сколько месяцев Иран может получить 10 ядерных боеголовок