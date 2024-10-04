В МАГАТЭ рассчитали, через сколько месяцев Иран может получить 10 ядерных боеголовок

Опубликовано: 04.10.2024 08:56 , Обновлено: 04.10.2024

Бывший заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Олли Хейнонен, неоднократно проводивший инспекции по иранским ядерным объектам, озвучил сроки, в которые Тегеран может обзавестись десятком ядерных боеголовок.

По словам Олли Хейнонена, до десяти ядерных боеголовок, которые могут быть установлены на имеющиеся в распоряжении Ирана ракеты, страна может изготовить уже к апрелю 2025 года.

“Этими ракетами невозможно уничтожить ни одну страну, но можно ей угрожать и занять более выгодную позицию на переговорах”, —процитировало эксперта МАГАТЭ The Times.

По его словам, появление такого класса вооружений создаст “огромные риски” не только для Израиля, но и для самого Ирана.

Несмотря на то, что западные союзники Израиля, в том числе администрация президента США Джо Байдена, выступают против нанесения Израилем ударов по ядерным объектам Ирана, последнее слово останется за еврейским государством. А там на днях заявили, что руководство страны готовится к полномасштабной региональной войне и “в течение нескольких дней” планирует нанести “существенный удар” в отчет на массированную ракетную атаку, которую осуществил Иран в первые дни октября. Такую информацию распространили израильские СМИ, ссылаясь на собственные анонимные источники в правительстве. По словам тех, целью ответного удара Израиля могут стать нефтедобывающие предприятия и другие стратегические объекты Ирана, в том числе, ядерные.

Израиль пригрозил разбомбить «ядерные объекты» в Иране

В свою очередь президент США Джо Байден 3 октября заявил, что не верит в возможность “полномасштабной войны” на Ближнем Востоке, передало агентство Reuters. Днём ранее он открыто заявил, что США не поддержат израильский удар по ядерным объектам Ирана. При этом он подчеркнул, что все страны “Большой семёрки” “согласны с тем, что Израиль имеет право на ответ” на массированный обстрел страны баллистическими ракетами, но настаивают на том, что ответ должен быть “пропорциональным”.

Как отметило израильское издание The Times of Israel, ядерные объекты Ирана разбросаны по всей стране и лишь некоторые из них вынесены под землю. С 2019 года Иран отказался от каких-либо ограничений в своей программе по обогащению урана и заявил о сокращении так называемого “времени прорыва”, необходимого для производства количества ядерного урана, достаточного для создания ядерной бомбы, до “нескольких недель” (по соглашению с западными странами, действовавшему до 2015 года, оно составляло не менее года).

В настоящее время, согласно информации израильских СМИ, Иран обогащает уран до чистоты 60% на двух площадках. Для производства оружия уран необходимо обогащать до 90%. Согласно оценкам МАГАТЭ, теоретически у Тегерана достаточно материала, обогащенного до этого уровня, для изготовления минимум четырех бомб.