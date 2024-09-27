Харрис на встрече с Зеленским назвала предложение Трампа о перемирии с Россией "опасным и неприемлемым"

Опубликовано: 27.09.2024 09:35 , Обновлено: 27.09.2024

Кандидат от Демократической партии на пост президента США Камала Харрис косвенно раскритиковала политику "капитуляции" Дональда Трампа в отношении Киева, в то время как республиканец заявил, что встретится с Владимиром Зеленским, несмотря на ожесточенный спор из-за ситуации в Украине. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Во время визита Зеленского в Вашингтон, где он встретился с Камалой Харрис и Джо Байденом, чтобы представить личный “план победы”, кандидат от Демократической партии косвенно осудила политику кампании Трампа по прекращению войны в Украине, назвав это “опасным и неприемлемым предложением о капитуляции”.

Обращаясь к Владимиру Зеленскому в Белом доме, Харрис подчеркнула, что “некоторые в моей стране” готовы оказывать давление на Украину, чтобы та приняла мирное соглашение, отказавшись от суверенной территории и нейтралитета.

“Эти предложения совпадают с предложениями Путина. И давайте внесём ясность, это не предложения о мире. Вместо этого, это предложения о капитуляции”, — заявила во время встречи Камала Харрис.

Несмотря на то, что политик не упомянула прямым образом Дональда Трампа, эти условия очень напоминают те, которые месяцем ранее озвучил кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс, передала газета The Guardian.

Напомним, 12 сентября он заявил, что в случае победы на президентских выборах в США Трамп, вероятно, предложит план завершения войны, который предусматривает создание “демилитаризованной зоны” на территориях Украины, оккупированных Россией. Также, согласно этому плану, Киев должен отказаться от вступления в НАТО.

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После такого заявления президент Украины публично назвал Вэнса “слишком радикальным”, что вызвало конфликт с союзниками Трампа, кульминацией которого стали обвинения во вмешательстве в выборы и призывы республиканцев к Украине уволить своего посла в Вашингтоне.

К слову, в четверг вечером Дональд Трамп сообщил, что всё-таки встретится с Зеленским. По его словам, это произойдёт в пятницу утром, 27 сентября, в Нью-Йорке. Помимо этого, на пресс-конференции он отверг критику Харрис и настаивал, что всего лишь хочет остановить “шоу ужасов, которое продолжается”, имея ввиду ситуацию между Россией и Украиной. Когда его спросили, должен ли Киев уступить территорию, Трамп был уклончив, отметив: “Давайте установим мир…” Нам нужен мир. Нам нужно остановить смерть и разрушения”.

Ранее Telegraf.news писал, что британская газета Times раскрыла подробности так называемого “плана победы” Владимира Зеленского, который он должен был представить в Белом доме. Программа состоит из четырёх ключевых пунктов.

Зеленский раскрыл 4 пункта своего «плана победы» над Россией — Times