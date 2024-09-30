Харрис назвала Трампа "мерзавцем" за одну фразу

Опубликовано: 30.09.2024 13:46 , Обновлено: 30.09.2024

Во время речи на митинге в штате Пенсильвания кандидат от Республиканской партии на президентских выборах в США, которые должны состоятся 5 ноября, Дональд Трамп заявил, что ненавидит оплачивать сверхурочную работу своим сотрудникам. На это тут же отреагировала его соперница, кандидат от демократов Камала Харрис, назвав политика "мерзавцем".

По информации британской газеты The Independent, в Сети всё больше распространяются шутки на тему, что Дональд Трамп планирует бороться с преступностью по типу франшизы фильма ужасов “Чистка”.

Так, в своей речи на митинге в Пенсильвании экс-президент заявил, что “один по-настоящему жестокий день” может положить конец преступности по всей территории США: “Один тяжёлый час, и я имею в виду по-настоящему тяжёлый, слухи распространятся, и это немедленно закончится”.

Что конкретно имел ввиду политик, непонятно. При этом Трамп признался, что ненавидит оплачивать сверхурочную работу своим сотрудникам и готов уволить всех, кто просит его об этом. Правда, спустя пару минут республиканец заявил, что “не должен был этого говорить”, передали британские СМИ.

Кампания Камалы Харрис тут же подхватила комментарии, назвав Трампа “мерзавцем”. Один из её представителей подчеркнул: “Трамп наконец-то признал: он построил всю карьеру на том, что обманывал работников. Это именно то, что он делал в Белом доме… И именно это он планирует делать на второй срок”.

Ранее Telegraf.news писал, что в случае своего переизбрания Трамп решил подать в суд на Google, так как поисковик выдаёт “только плохие” публикации о нём и “только хорошие” — о сопернице Камале Харрис. По мнению кандидата от Республиканской партии, это “несправедливо”, поскольку может повлиять на исход предвыборной гонки.

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Кроме того, ранее Дональд Трамп, претендующий на пост президента США, написал в социальных сетях, что ненавидит Тейлор Свифт. Это произошло спустя несколько дней после того, как мегазвезда поп-музыки поддержала его соперницу-демократку Камалу Харрис.

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