Судьба 5 регионов Украины и протоколы безопасности. Спецпредставитель Трампа рассказал о мирном плане, который предложил Путин

Опубликовано: 15.04.2025 10:45 , Обновлено: 15.04.2025

Президент России Владимир Путин наконец озвучил властям США свои условия заключения мирного соглашения с Украиной. Об этом заявил спецпредставитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который в минувшую пятницу провел в Санкт-Петербурге четырехчасовую встречу с российским президентом, а также обсудил детали с его советниками Юрием Ушаковым и Кириллом Дмитриевым.

Подробности этих бесед Уиткофф озвучил в интервью телеканалу Fox News. Он заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией уже “вырисовывается” и стороны сейчас оказались “на пороге чего-то очень, очень важного для всего мира”.

По словам Уиткоффа, по итогам пятничных встреч американская сторона, наконец, получила чёткое представление о том, каковы требования Путина для достижения устойчивого мира с Украиной.

“Мы получили ответ, что требуется кроме прекращения огня”, - заявил советник Трампа.

Впрочем, Уиткофф не раскрыл, чего конкретно потребовал Путин в обмен на прекращение войны, но подчеркнул, что мирное соглашение в первую очередь касается “так называемых пяти территорий” — украинских регионов, аннексированных Россией. Озвучил советник Трампа и некоторые другие вопросы, которые затрагивают требования Путина.

По его словам, речь идет о протоколах безопасности, а также о применении статьи V Североатлантического договора, которая допускает помощью союзников по НАТО в случае нападения на одного из членов Договора.

“Здесь задействовано много деталей. Это сложная ситуация, которая, как вы знаете, уходит корнями в некоторые действительно проблемные аспекты взаимоотношений между двумя странами”, - заявил Уиткофф.

Он также высказал мнение о том, что свой вклад в “реальную стабильность” в регионе могут также привнести “трансформация российско-американских отношений посредством некоторых весьма привлекательных торговых возможностей”, не уточнив при этом, о чём именно идёт речь.

Отметим, что российская сторона официально подробности встречи, состоявшейся 11 апреля в Москве, не разглашала, ограничившись общими фразами. Так, комментируя итоги визита Уиткоффа, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобные контакты “чрезвычайно полезными и весьма эффективными”. Накануне встречи она также предупреждал, что ждать от этого визита какого-то “прорыва” не стоит.

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“Не проявил подлинного интереса”?

Между тем, американское издание Wall Street Journal сообщило о том, что сразу несколько высокопоставленных помощников президента Трампа рекомендовала американскому лидеру отнестись к заявлениям российского президента “более скептически”. Такие рекомендации, по данным газеты, советники дали президенту США во время очередного обсуждения в Белом доме, на котором рассматривался вопрос о необходимости усиления американских санкций в отношении России, чтобы заставить её руководство пойти на мирные переговоры.

Так, по информации Wall Street Journal, группа советников Трампа, в которую в числе прочих вошли госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Украине Кит Келлог, считает, что Путин пока “не проявил подлинного интереса к реальному прекращению боевых действий”. При этом, по данным издания, члены этой группы также поддерживают галвную цель Трампа - остановить трехлетнюю войну. В связи с этим они посоветовали Трампу занять более жесткую позицию, в частности, в отношении требований Москвы о территориальных уступках со стороны Киева.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях президент США Дональд Трамп всё же продлил действие американских санкций против России ещё на один год. Документ был первоначально подписан Джо Байденом и в нем говорится, что Россия оказывает “пагубное влияние” на мировую и американскую безопасность.

Трамп продлил санкции Байдена против России на год