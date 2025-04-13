Трамп продлил санкции Байдена против России на год

Опубликовано: 13.04.2025 09:07 , Обновлено: 13.04.2025

Президент США Дональд Трамп продлил действие американских санкций против России еще на один год. Документ был первоначально подписан Джо Байденом и в нем говорится, что Россия оказывает "пагубное влияние" на мировую и американскую безопасность.

Санкции были введены в апреле 2021 года и продлены после начала боевых действий в Украине в 2022 году.

Тем не менее, президент США Дональд Трамп заявил в субботу, 12 апреля, что мирные переговоры администрации президента США и Кремля о прекращении войны в Украине идут успешно, и предположил, что скоро настанет время перейти от слов к делу.

“Мы приближаемся к старту. По всему миру происходит много столкновений, и я думаю, что вскоре мы получим много хороших новостей о некоторых из них, а там посмотрим, чем все закончится. Но это были интересные выходные. «Я думаю, у нас есть довольно хорошие новости о некоторых конфликтах», — сказал он, имея в виду переговоры Виткоффа с Путиным и субботние переговоры его посланника с министром иностранных дел Ирана в Омане.

“Я думаю, что переговоры между Украиной и Россией могут пройти нормально. Но мы скоро узнаем. Наступает момент, когда нужно перестать говорить и просто действовать. Посмотрим, что будет дальше, но я думаю, что все идет хорошо», — сказал он.

Ранее он призывал Кремль скорее прекратить боевые действия в Украине. России нужно действовать. Слишком много людей погибает, тысячи каждую неделю, в ужасной и бессмысленной войне — войне, которая никогда не должна была произойти и не произошла бы, если бы я был (тогдашним) президентом», — написал Трамп.

В России пока не комментировали продление санкций.