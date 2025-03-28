Суд в Познани ужесточил приговор белорусу, обвиняемому в шпионаже

Опубликовано: 28.03.2025 19:21 , Обновлено: 28.03.2025

Апелляционный суд в Познани окончательно приговорил к 4 годам лишения свободы белоруса Андрея Р., признав его виновным в «шпионаже». Таким образом, суд второй инстанции ужесточил первоначальный приговор, вынесенный Окружным судом, который составлял 3 года заключения. Как сообщили польские СМИ, деятельность осуждённого «была направлена против Польши» и, в частности, касалась отслеживания военных рейсов с помощью для Украины.

Суд, как передало radiopoznan.fm, пришёл к выводу, что Андрей Р. являлся «штатным сотрудником белорусских спецслужб», а именно работал «в подразделениях белорусского ГРУ на польском направлении». Утверждения самого осуждённого, что он «военный ветеран», суд расценил как «полуправду», отметив, что тот пытался «затереть своё прошлое».

По данным суда, подразделение, где «служил» Андрей Р., специализировалось на сборе информации по Польше. Его деятельность на территории Польши, по материалам дела, началась «через полмесяца после начала полномасштабной войны в Украине» и продолжалась недолго — менее месяца до его задержания в 2022 году.

В фокусе его интереса, как подчеркнул судья Ярослав Охоцкий, были исключительно полёты военных самолётов, доставлявших через Польшу помощь Украине. Подобный интерес он, по данным суда, проявлял и за несколько месяцев до приезда в Польшу.

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Суд счёл эти действия не просто сбором информации, а своего рода «разведкой», которая должна была подготовить почву для «других, более серьёзных задач диверсионного характера». В качестве одного из косвенных доказательств работы на спецслужбы суд упомянул и странные звонки. После задержания Андрея Р. некая женщина несколько раз звонила в его отель с разных номеров, пытаясь выяснить, что с ним случилось.

Вместе с Андреем Р. задерживался ещё один белорус, которого суд первой инстанции оправдал по обвинению в шпионаже. Однако Апелляционный суд решил, что его «слишком поспешно оправдали», и направил дело на новое рассмотрение.

Сам процесс по делу о шпионаже проходил в закрытом режиме. Решение Апелляционного суда Познани является окончательным и обжалованию не подлежит.

В Беларуси эту информацию не комментировали.

Ранее журналисты Telegraf.news уже писали о подобных случаях, когда в соседней стране судили граждан Беларуси по обвинениям в шпионаже.

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