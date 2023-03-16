Студенты в России стали получать повестки. Когда новая мобилизация?

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Опубликовано: 16.03.2023 10:59 , Обновлено: 16.03.2023

Российские студенты сообщили, что стали получать "повестки" через личный кабинет на сайтах университетов. О рассылаемых повестках в военкоматы сообщили уже в 18 российских регионах.

Так, студент Новосибирского государственного технического университета рассказал, что его позвали в военкомат именно таким способом, сообщил “Новосибирск Онлайн”. Ему рекомендовали ознакомиться с повесткой в электронном формате в личном кабинете, а потом получить уже ее под расписку.

Правда, в уведомлении мелким шрифтом значилось, что документ “не является повесткой”.

Ранее сразу несколько российских изданий сообщили со ссылкой на свои властные источники, что в России планируют с апреля начать зазывать в армию контрактников. В планах Кремля каким-то образом набрать 400 тыс новых военных. Также российские СМИ сообщили, что как минимум в 18 регионах военкоматы начали активно рассылать повестки.

В России с 1 апреля начнут призыв в армию ещё 400 тыс контрактников — РосСМИ

Однако власти отрицают, что речь идёт о мобилизации. Так, Телеграм-канал администрации Липецкой области объяснил это оцифровкой базы данных военкоматов. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 15 марта, что планы о мобилизации в Кремле не обсуждаются. Впрочем, так же он говорил за неделю до объявления мобилизации в сентябре 2022 года. В конце концов, такое решение можно принять и без долгих обсуждений.

На смену “мясным штурмам” придет “мясорубка” в обороне?

Военные эксперты считают, что мобилизация в России вполне вероятна. Так как ВС РФ за год войны в Украине показали, что не могут воевать на современном уровне с помощью продвинутых вооружений, требующих меньше живой силы.

Военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс заявил, что Россия потеряла 20-30 тысяч раненых и убитых за время многомесячного штурма Бахмута. По его подсчётам, на каждый захваченный россиянами километр украинской земли в окрестностях Бахмута приходилось около 800 раненых и убитых солдат и наемников ЧВК “Вагнер”. ₽ В современных условиях это считается колоссальными потерями.

Недавно российские военкоры Игорь Гиркин и Андрей Морозов оценили перспективы войны после того, как российская армия с помощью “мясных штурмов” займет Бахмут. В прогнозе эксперты из России предсказывают большое успехи Украины. А ещё с “грустью” напомнили, что ВСУ активно ведут подготовку новых бригад, и самое главное, готовятся вести войну на западном, недостижимом для россиян, уровне.

Чем ответят украинцы на «мясные штурмы» ВС РФ. Эксперты спрогнозировали, что будет в марте

По всей видимости, в Кремле также осознают опасность наступления Украины весной и летом, и за неимением возможности воевать на современном уровне, там могут принять решение закрыть дыры в обороне с помощью мобилизованной, пускай и плохо обученной, живой силы.