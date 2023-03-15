В России с 1 апреля начнут призыв в армию ещё 400 тыс контрактников - РосСМИ

Опубликовано: 15.03.2023 17:26 , Обновлено: 15.03.2023

Сразу несколько российских изданий сообщили со ссылкой на свои властные источники, что в России планируют с апреля начать зазывать в армию контрактников. В планах Кремля каким-то образом набрать 400 тыс новых военных.

Согласно данным российских СМИ, министерство обороны России уже разослало в регионы приказы с указанием количества людей, с которыми должны быть подписаны военные контракты.

Так, в Свердловской и Челябинской областях будут набирать по 10 000 контрактников в каждой. В Пермском крае, как сообщается, будет набрано 9000 человек.

Основная часть работы будет выполнена военкоматами, а губернаторы будут нести ответственность за реализацию плана. Российские военкоматы пытаются компенсировать потери в специализированных солдатах, таких как водители танков и артиллеристы, сообщает издание “Вёрстка”.