"Страшно и стыдно" - По всему миру оценили слова Папы Римского о "белом флаге" для Украины

🎤 Мнение

Опубликовано: 10.03.2024 17:52 , Обновлено: 04.07.2024

Заявление главы Католической церкви Папы Римского Франциска о том, что "проигравшая" Украина должна вывесить белый флаг и, набравшись смелости, пойти на переговоры на условиях побеждающей России, вызвало бурю эмоций среди политиков и в СМИ по всему миру.

Попытка Ватикана на следущий день “уточнить”, что слова Франциска о белом флага не значили капитуляцию Украины, кажется, мало кого убедили. Особенно активно слова главы Ватикана принялись комментировать в соседней с Беларусью Польше, где традиционно сильны позиции Католической церкви.

В российском МИД слова Папы Римского Франциска посчитали обращением у Западу, чтобы тот заставил Украину пойти на переговоры.

«Я это вижу так: Папа Римский просит Запад отказаться от своих амбиций и признать ошибку», — заявила Мария Захарова в комментарии агентству ANSA.

Впрочем, остальные оценки слов понтифика были не такие комплиментарные.

«Наш флаг — желто-голубой. Это флаг, под которым мы живем, умираем и побеждаем. Мы никогда не поднимем никаких других флагов», — написал в социальных сетях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“А может, для баланса побудить Путина набраться смелости вывести свою армию из Украины? - написал глава МИД Польши Сикорский на своей странице на платформе X. - Мир наступит сразу, без необходимости переговоров”.

Известный польский публицист Томаш Терликовский и вовсе пошел дальше, обвинив Франциска в транслировании российской пропаганды.

“Печально, страшно и стыдно, что ни Франциск, ни Ватикан не учатся на своих ошибках , не прислушиваются к тому, что напрямую говорит Россия, и все еще живут в пространстве ложных идей. Предположение о том, что Украина проигрывает и должна поднять белый флаг и начать переговоры, не только вписывается в российскую военную пропаганду, но и глуха к другим ее аспектам”, - написал он.

В воскресенье президент Латвии Эдгарс Ринкевич также в своем сообщении на платформе X ответил на слова Папы Римского.

“Моя воскресная утренняя фраза: не следует капитулировать перед злом, нужно бороться с ним и победить его, чтобы зло подняло белый флаг и капитулировало”, - заявил глава Латвии.

В свою очередь, немецкий религиовед Регина Эльснер заявила, что Ватикан пал исключительно низко, потеряв свой моральный компас. «Какая новая, низкая точка зрения в и без того очень плохом подходе Ватикана к повествованию об этой войне. Как можно вот так потерять свой моральный компас?» - оценила она.

А глава Украинской греко-католической церкви, подчиняемой Ватикану, Святослав Шевчук заявил, что “Украина ранена, но непокорена”.

“Украина истощена, но она стоит и будет стоять! Поверьте мне, никто даже не думает сдаваться. Даже там, где сегодня идут боевые действия; прислушайтесь к нашим людям в Херсоне, Запорожье, Одессе, Харькове, Сумах”, - обратился он к своему начальству.

В свою очередь, советник министра внутренних дел Украины Анатолий Геращенко заявил, что “Папа Франциск четко повторил основные российские нарративы”.

“Россия продолжает свою информационную войну. Неслучайно, что эти заявления Папы Римского Франциска появились в СМИ сразу после резких заявлений Эммануэля Макрона, Урсулы фон дер Ляйен и других друзей Украины. Это означает только одно: Россия боится поражения”, - заявил он.

Ранее Телеграф сообщил, что директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни решил уточнить, что имел в виду Папа Римский Франциск, когда заявил, что “проигрывающая сторона” в войне в Украине должна “поднять белый флаг”.

В Ватикане попытались объяснить слова Папы Римского о капитуляции Украины

Сам же понтифик в интервью швейцарскому телеканалу заявил, что на войну в Украине есть «проигравшая» сторона и ее представители должны найти в себе смелость поднять белый флаг и начать переговоры о мире.

Папа Римский призвал «проигрывающую» в войне в Украине сторону поднять белый флаг