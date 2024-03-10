В Ватикане попытались объяснить слова Папы Римского о капитуляции Украины

Опубликовано: 10.03.2024 11:00 , Обновлено: 10.03.2024

Директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни решил уточнить, что имел в виду Папа Римский Франциск, когда заявил, что "проигрывающая сторона" в войне в Украине должна "поднять белый флаг".

“Папа Римский выбрал образ белого флага, предложенный журналистом, чтобы обозначить прекращение боевых действий, перемирие, достигнутое благодаря мужеству на переговорах. Он надеется на дипломатическое решение для достижения справедливого и прочного мира”, - заявил функционер Ватикана.

Чиновник Ватикана утверждает, что мысли Папы Римского в отношении Украины, которую он всегда называет “замученной”, были “полностью выражены” в его словах в Angelus 25 февраля, на следующий день после второй годовщины начала войны. И что Франциск не имел в виду, что начало переговоров украинской стороной станет капитуляцией.

Ранее Телеграф сообщил, что В интервью швейцарскому телеканалу Папа Римский Франциск заявил, что на войну в Украине есть “проигравшая” сторона и ее представители должны найти в себе смелость поднять белый флаг и начать переговоры о мире.

Папа Римский призвал «проигрывающую» в войне в Украине сторону поднять белый флаг