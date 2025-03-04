Страны ОПЕК+ впервые за три года решили увеличить добычу нефти

Опубликовано: 04.03.2025 08:46 , Обновлено: 04.03.2025

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, известные как ОПЕК+, решили с 1 апреля отказаться от ограничений на увеличение добычи нефти, действовавшие последние три года. Впервые с 2022 года группа объявила о постепенном увеличении объёмов добычи на 138 тыс. баррелей в день.

В понедельник, 3 марта, группа из восьми стран-членов ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) провели встречу в онлайн-формате и договорились ежемесячно повышать объёмы нефтедобычи, чтобы выйти на общий объём в 2,2 млн баррелей в день к 2026 году.

Такие темпы были согласованы ещё в декабре 2024 года, однако реализацию договоренности в течение нескольких месяцев откладывали. Теперь стороны пришли к выводу о том, что на рынке сложились достаточно “здоровые условия и позитивные рыночные перспективы” для увеличения объёмов нефтедобычи.

При этом страны не исключили возможности приостановки такого постепенного увеличения объёмов или полной его отмены “в зависимости от рыночных условий”.

“Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность рынка нефти”, - говорится в официальном заявлении объединения.

Как это отразится на ценах на нефть?

Как отметило агентство Reuters, этот шаг последовал за возобновлением давления администрации президента США Дональда Трампа на ОПЕК и Саудовскую Аравию с целью снижения цен на нефть, которые в январе 2025 года достигли многомесячного максимума, превысив 82 доллара за баррель, после того как предшественник Трампа Джо Байден ввел новые санкции против России.

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С тех пор цены упали на фоне новостей об инициативе Трампа по заключению мирного соглашения в войне между Россией и Украиной и увеличении потоков российской нефти. Однако его планы сократить экспорт иранской нефти до нуля и отмена лицензии Chevron на работу в Венесуэле на прошлой неделе, по словам аналитиков, не допустили дальнейшего падения цен на нефть.

В свою очередь Bloomberg отметил, что трейдеры сырой нефти ожидали, что ОПЕК+ снова отложит перезапуск, который она откладывала трижды с июня прошлого года. По словам специалистов, нынешние цены на нефть слишком низки для Саудовской Аравии и многих других членов, чтобы покрыть государственные расходы, а на мировых рынках, по прогнозам специалистов, к концу этого года будет наблюдаться избыток нефти.

[info_b]По данным Международного энергетического агентства, в этом году на мировых рынках нефти наблюдается избыток предложения в размере 450 тыс. баррелей в день, даже если ОПЕК+ сохранит добычу на прежнем уровне, поскольку поставки со стороны конкурентов — из США, Бразилии, Канады и Гайаны — превышают рост потребления .

На фоне этих новостей нефть марки Brent уже упала на 2,8% до самого низкого уровня почти за три месяца после решения ОПЕК+. Международный эталон упал на 2,1% до 71,26 за баррель.[/info_b]

“Любое возобновление поставок, даже если оно будет постепенным и небольшим, будет рассматриваться как негативное для цен”, — заявил агентству Bloomberg Гарри Чилингирян, руководитель отдела исследований нефтяной отрасли в Onyx Commodities Ltd., перед принятием решения.

По оценкам специалистов, на данный момент это решение “усугубляет понижательное давление” на цены на нефть.

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