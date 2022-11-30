Столтенберг назвал первое условие вступления Украины в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтеньбрг 30 ноября назвал первое, а точнее, предварительно условие для вступления Украины в Североатлантический альянс.
«Что бы вы не думали о том, когда Украина может стать членом [НАТО], предварительным условием для того, чтобы этот вопрос вообще был на столе, является, чтобы Украина победила», — заявил он.
По его словам, союзники готовы и дальше поддерживать Киев «передовым военным оборудованием», боеприпасами, топливом, и всем необходимым для самообороны.
Он в очередной раз призвал членом Альянса «мобилизоваться» насколько возможно, когда речь идет о военной, экономической, финансовой, гуманитарной поддержке Украины.
«Если Украина не одержит победу как независимое, суверенное государство, тогда, конечно, вопрос членства совсем не будет на столе, потому что у нас не будет больше кандидата на членство в лице Украине», — пообещал Столтенберг.
А пока он заявил, что страны должны развивать «более близкое партнерство» с Украиной, что также должно приблизить момент вступления Украины в НАТО.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 25 ноября заявил, что Украину ждет «ужасающая» зима. Затронет это, по его словам, также Америку и Европу.
Глава НАТО предсказал «ужасающую» зиму в Украине
Кстати, бывший президент России, а сейчас зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале о «наглых натовских выскочках» и заявил, что Альянс должен «покаяться» и ликвидироваться.