Столтенберг назвал первое условие вступления Украины в НАТО

Опубликовано: 30.11.2022 16:19 , Обновлено: 30.11.2022

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтеньбрг 30 ноября назвал первое, а точнее, предварительно условие для вступления Украины в Североатлантический альянс.

«Что бы вы не думали о том, когда Украина может стать членом [НАТО], предварительным условием для того, чтобы этот вопрос вообще был на столе, является, чтобы Украина победила», — заявил он.

По его словам, союзники готовы и дальше поддерживать Киев «передовым военным оборудованием», боеприпасами, топливом, и всем необходимым для самообороны.

Он в очередной раз призвал членом Альянса «мобилизоваться» насколько возможно, когда речь идет о военной, экономической, финансовой, гуманитарной поддержке Украины.

«Если Украина не одержит победу как независимое, суверенное государство, тогда, конечно, вопрос членства совсем не будет на столе, потому что у нас не будет больше кандидата на членство в лице Украине», — пообещал Столтенберг.

А пока он заявил, что страны должны развивать «более близкое партнерство» с Украиной, что также должно приблизить момент вступления Украины в НАТО.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 25 ноября заявил, что Украину ждет «ужасающая» зима. Затронет это, по его словам, также Америку и Европу.

Глава НАТО предсказал «ужасающую» зиму в Украине

Кстати, бывший президент России, а сейчас зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале о «наглых натовских выскочках» и заявил, что Альянс должен «покаяться» и ликвидироваться.

Медведев призвал НАТО «покаяться перед человечеством»