Медведев призвал НАТО «покаяться перед человечеством»

🎤 Мнение

Опубликовано: 30.11.2022 08:44 , Обновлено: 30.11.2022

Бывший президент России, а сейчас зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале о «наглых натовских выскочках» и заявил, что Альянс должен «покаяться» и ликвидироваться.

По его мнению, «наглые натовские выскочки всегда легко забывают» о:

«совершенных их организацией государственных переворотах в суверенных странах по всему миру»;

«смещенных законно избранных главах государств и убитых десятках тысяч мирных граждан»;

«поставках оружия всякому отребью, зоологическим выродкам и экстремистским режимам».

Медведев полагает, что НАТО всегда действовало в интересах «кучки англосаксонских стран и их прихвостней».

Поэтому, по его словам, миру Альянс не нужен.

«[Организация] должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование», — резюмировал экс-президент.

Ранее Медведев призвал россиян не поддаваться «кликушеству и паникёрству»: «Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности русского мира».

Медведев призвал россиян не быть «кликушами» и не радовать врагов

А до этого он рассказывал, что о «Создателе», «Сатане», «своре хрюкающих подсвинков и врагах», которых нужно «отправить в геенну огненную».

Медведев рассказал, где увидел «Создателя», а где «Люцифера»