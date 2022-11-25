Глава НАТО предсказал «ужасающую» зиму в Украине

Опубликовано: 25.11.2022 14:47 , Обновлено: 25.11.2022

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 25 ноября заявил, что Украину ждет «ужасающая» зима. Затронет это, по его словам, также Америку и Европу.

«Украину ждет ужасающая зима. Она также станет тяжелым временем для Америки и Европы», — предрек Столтенберг.

При этом генсек Альянса убежден, что если Россия победит в войне, то западным странам «придется заплатить еще большую цену». И пообещал и дальше помогать Украине.

Кстати, это не первый пессимистичный прогноз Столтенберга. Ранее он сообщил, что Альянс использовал большую часть своих запасов оружия и боеприпасов. И заявил, что страны НАТО должны быть готовы заплатить «определенную цену, чтобы укрепить обороноспособность Украины».

У НАТО заканчиваются запасы оружия — Столтенберг

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 24 ноября заявил, что Украине необходимо «остановиться», иначе страну ждет «полное уничтожение».

Лукашенко предсказал «полное уничтожение Украины»