Глава НАТО предсказал «ужасающую» зиму в Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 25 ноября заявил, что Украину ждет «ужасающая» зима. Затронет это, по его словам, также Америку и Европу.
«Украину ждет ужасающая зима. Она также станет тяжелым временем для Америки и Европы», — предрек Столтенберг.
При этом генсек Альянса убежден, что если Россия победит в войне, то западным странам «придется заплатить еще большую цену». И пообещал и дальше помогать Украине.
Кстати, это не первый пессимистичный прогноз Столтенберга. Ранее он сообщил, что Альянс использовал большую часть своих запасов оружия и боеприпасов. И заявил, что страны НАТО должны быть готовы заплатить «определенную цену, чтобы укрепить обороноспособность Украины».
У НАТО заканчиваются запасы оружия — Столтенберг
Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 24 ноября заявил, что Украине необходимо «остановиться», иначе страну ждет «полное уничтожение».