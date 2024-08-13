Маск попросился на работу к Трампу. Кем?

🎥 Видео

Опубликовано: 13.08.2024 09:58 , Обновлено: 13.08.2024

В понедельник, 12 августа, миллиардер Дональд Трамп встретился с миллиардером Илоном Маском, чтобы дать тому интервью, которое транслировалось в соцсети X. Его просмотры превысили цифру миллиард.

Беседа двух миллиардеров в соцсети X, принадлежащей Маску, началась с технических неполадок, из-за которых многие пользователи изначально не смогли следить за ходом беседы. Илон Маск объяснил задержку “массированной” кибератакой, но причина сбоя так до сих пор не совсем ясна.

Во время интервью кандидат в президенты от республиканцев рассказал о своих взглядах на нелегальную миграцию, заявив о “грубых людях”, пытающихся проникнуть в США через американо-мексиканскую границу.

“Это люди, которые сидят в тюрьме за убийства и все такое прочее, и их выпускают в нашу страну”, - заявил Дональд Трамп.

Также миллиардер снова напал на свою оппонентку вице-президента Камалу Харрис, назвав ее “пограничной царицей” администрации Байдена. Он неоднократно пытался высмеять Харрис как “радикальную” демократку, которая “разрушила” Калифорнию, когда она занимала пост генерального прокурора штата, а затем и сенатора.

“Я мог бы это остановить”

Что касается войны в Украине, то Дональд Трамп заявил, что “Россия победила Германию” вместе с США, а ранее “они победили Наполеона”.

“Вы знаете, они существуют уже давно. Они - большая военная сила, и это очень несправедливо … Мы в очень плохом положении. И я не собираюсь винить кого-то одного, но могу сказать вам, что я мог бы это остановить”, - заявил кандидат в президенты США.

“Когда я ушел (с поста президента США - Ред.), они начали формировать большую армию на границе с Украиной. Я думал, что в случае с Путиным, а он хороший переговорщик, они делают это, чтобы вести переговоры. А потом Байден начал говорить глупые вещи. Например, он сказал, что Украина может быть в НАТО. Сколько НАТО существовало, столько Россия говорила, что никогда на это не пойдет. А тут мы берем и говорим это. Потому что у нас президент с низким IQ. У него он был низкий еще 30 лет назад, а сейчас, наверное, вообще его нет”, - заявил Дональд Трамп.

Макс попросился на работу к Трампу

На протяжении всего интервью Маск оставался невозмутимым и в целом лестно отзывался о Трампе. Миллиардер даже предположил, что мог бы помочь будущей администрации Трампа в качестве члена “комиссии по эффективности правительства”, чтобы помочь “сдерживать государственные расходы”.

“Я был бы рад, если бы вы это сделали. Ты величайший резчик”, - сказал Трамп, имея в виду склонность Маска к массовым увольнениям.

Пример “экстремизма”

В штабе Камалы Харрис позднее осудили интервью как пример “экстремизма и опасной программы Трампа на период до 2025 года”.

“Вся предвыборная кампания Трампа направлена на то, чтобы обслуживать таких людей, как Илон Маск и он сам, – зацикленных на себе богатых парней, которые продадут средний класс и которые не смогут вести прямую трансляцию в 2024 году”, - заявил Джозеф Костелло, представитель штаба Харрис, сьязвив на тему технических проблем на X.

Согласно недавним опросам, проведенным на прошлой неделе New York Times и Siena College, Камала Харрис сейчас лидирует с отрывом в 4% в трех “колеблющихся” штатах, хотя предыдущие опросы показывали фактическую ничью или небольшое преимущество Трампа.

Полная аудиоверсия интервью (английский):