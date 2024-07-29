Маск нарушил правила своей соцсети X и опубликовал дипфейк с Камалой Харрис

🎥 Видео

Опубликовано: 29.07.2024 14:34 , Обновлено: 29.07.2024

Предвыборный штаб Камалы Харрис обвинил Илона Маска в распространении "лжи ради манипуляции" после того, как миллиардер опубликовал в своем аккаунте X, соцсети, которую он когда-то купил, как сам говорил, для распространения правды без цензуры, смонтированное видео (дипфейк) с участием вице-президента США.

В пятницу вечером Маск опубликовал фальшивый видеоролик, в котором поддельный голос Харрис за кадром говорит: “Меня выбрали, потому что я лучший кандидат на работу в сфере разнообразия”, и что любой, кто критикует ее, является “сексистом и расистом”.

Видео в аккаунте Маска просмотрели 128 миллионов раз после того, как самый богатый человек в мире опубликовал его со словами “это потрясающе” и смеющимся смайликом.

Эми Клобучар, сенатор-демократ, обвинила Маска в нарушении принципов платформы. Ведь согласно правилам X, остальным пользователям запрещено делиться “искусственными, манипулятивными или вырванными из контекста материалами, которые могут вводить в заблуждение людей и причинять вред”. При этом сатира допускается при условии, что она “не вызывает существенной путаницы в отношении подлинности” публикуемой информации.

В заявлении для Associated Press представитель избирательного штаба Харрис заявил: “Американский народ хочет настоящей свободы, возможностей и безопасности, которые предлагает вице-президент Харрис, а не фальшивой, манипулируемой лжи Илона Маска и Дональда Трампа”.

Изначально видео было опубликован аккаунтом @MrReaganUSA, который связан с консервативным подкастером YouTube Крисом Колсом на X, и помечено как пародия. Сам Маск ответил, что “пародия легальна в Америке”. Однако миллиардер, который открыто поддерживает кандидатуру Дональда Трампа, не пометил видео как пародию, когда публиковал его.

Губернатор Калифорнии от Демократической партии Гэвин Ньюсом (Gavin Newsom) опубликовал в воскресенье вечером на сайте X сообщение о том, что фейковое видео с Харрис должно быть “незаконным” и что он вскоре подпишет законопроект о запрете таких СМИ, очевидно, ссылаясь на предложение, поддержанное калифорнийскими законодателями, запретить “существенно вводящие в заблуждение” фальсификации выборов.