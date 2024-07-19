Стало известно, сколько белорусов находится в польских тюрьмах. За что попались?

Опубликовано: 19.07.2024 08:07 , Обновлено: 19.07.2024

Польское издание Rzeczpospolita опубликовала статистику иностранцев, находящихся в польских тюрьмах за различные преступления. Оказалось, что белорусы занимают третье место в своеобразном соревновании из всех иностранцев, уступив украинцам и грузинам.

По данным издания, в настоящее время в польских тюрьмах всего находится 2407 иностранцев, из которых примерно половина (1261) — это украинцы. На втором месте оказались грузины (330), и только за ними с большим отрывом следуют белорусы (146). Rzeczpospolita отметила, что цифры свидетельствуют о существенном росте, поскольку на конец 2020 года в Польше в местах заточения находилось в общей сложности 1267 граждан других стран.

Как ни странно, чаще всего иностранцы были осуждены за совершение дорожно-транспортных происшествий, но были и такие, кто совершали грабежи или устраивали драки. Есть также много приговоров за убийства.

Почему всего за четыре года выросло количество иностранцев в польских тюрьмах? Криминалист Брюнон Голист пояснил, что речь идет о наплыве иностранцев в Польшу, в первую очередь. При этом многие из них испытывают трудности с “адаптацией к новым условиям”.

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“К нам поступает беднейшая группа иностранцев, которым трудно найти дорогу (…). Многие люди не могут справиться, поэтому стали чаще совершать преступления”, - считает эксперт.

В свою очередь Павел Мочидловский, который когда-то руководил польской пенитенциарной системой, считает, что украинцы и белорусы меньше боятся оказаться за решеткой в Польше, чем у себя на родине. По его словам, именно так поляки когда-то оценивали тюрьмы, например, в Швеции.

Ранее Управление по делам иностранцев Польши сообщило, что на 31 мая 2024 года более 131 тыс. граждан Беларуси проживало легально в стране.

А Telegraf.news писал, что 4 июля вступили в силу новые санкции ЕС. На границе из Польши в Беларусь перестали пропускать многие товары, которые обычные люди везут для собственных нужд. При этом, по словам очевидцев, на КПП не оформляют возврат НДС (tax-free). Судя по сообщениям пересекающих границу, многих разворачивают и отправляют сдавать покупки обратно. В тематических чатах творится полная неразбериха.

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