Стало известно, почему Путин не издал указ о завершении мобилизации

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Опубликовано: 03.11.2022 08:21 , Обновлено: 03.11.2022

Представители властей России заявили, что отдельный указ президента Владимира Путина для завершения мобилизации не требуется. Однако некоторые россияне и после объявления о ее окончании получают повестки. Правозащитники считают, что это не просто так.

Возможно, “частичная” мобилизация в России теперь превратится в “ползучую”. Российский правозащитник Алексей Табалов считает, что отказ от указа о ее завершении был принят по двум причинам. С одной стороны, Кремль получает возможность на постоянной основе “добирать” в ряды ВС РФ необходимое количество мобилизованных и дальше. С другой, в указе Путина о мобилизации было сказано, что все контрактники на время его действия не могут уволиться из рядов ВС РФ.

«В указе от 21 сентября сказано, что контракты военнослужащих продлеваются на период действия мобилизации. Если сейчас издадут указ об окончании мобилизации, то власти столкнутся с массовым оттоком мобилизованных контрактников, которые ждут, когда им можно будет свалить. Они нивелируют в итоге тот эффект мобилизации, который был достигнут”, - [link href=“https://theins.ru/news/256582” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] слова Алексея Таболова The Insider.

“Не публикуя указ об окончании мобилизации, власти оставляют за собой возможность по-прежнему добирать людей, потому что война еще будет продолжаться и расширяться. Властям не придется принимать хаотичных решений: то отменять мобилизацию, то снова объявлять — это было бы колоссальным имиджевым ударом, на который они не готовы идти”, - считает правозащитник.

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По его мнению, в Кремле поэтому сейчас придумываются какие-то “псевдоправовые конструкции, что никакого указа не требуется”.

“Указ не нужен”

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков стоит на том, что указ Владимир Путин подписывать не обязан.

«Сообщаем — указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение государственного правового управления в администрации президента. Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена»,— заявил Дмитрий Песков 2 ноября.

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Однако на вопрос, будет ли действовать и дальше указ о мобилизации, Дмитрий Песков ответил, что указ “выполнен”, так как власти России набрали необходимое количество мобилизованных. Стоит помнить, что “выполнен” - не юридический термин, который означает завершение действие закона.

В сенате РФ предсказуемо поддержали позицию Кремля. “Никаких дополнительных указов об окончании мобилизации не требуется», — заявил 2 ноября сенатор Андрей Клишас.

Сам Владимир Путин ранее вдруг признался в своей неосведомлённости о механизме действия своих указов: “С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она [мобилизация] завершена. Но она завершена, точка поставлена”.

Ранее Телеграф сообщил, что в Кремле признались, что помощь США и других стран НАТО Украине “существенно усложняет ситуацию”. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 октября.

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