Кадыров предложил мобилизованным россиянам отбирать оружие и одежду у ВСУ - "Все у них есть"

Опубликовано: 26.10.2022 10:40 , Обновлено: 26.10.2022

Глава Чечни Рамзан Кадыров 25 октября записал видео, в котором призвал мобилизованных на войну в Украину россиян «не плакать» из-за нехватки экипировки, а отбирать оружие и технику у ВСУ. Но предложил и другой вариант.

«Сейчас мобилизованные снимают видео: этого не хватает, того не хватает, автомат старый, форма не та. Эй, подождите! Зато с той стороны, у наших врагов есть хорошее оружие, хорошая форма одежды — все у них есть. У них надо забрать, у них заберем!», — заявил он.

По словам Кадырова, «мы не должны плакать, когда мы нужны Родине, когда мы нужны государству, президенту».

Кроме того, глава Чечни убежден, что «верующий и уважающий себя человек не будет сидеть дома», а «сам найдет себе автомат, он сам найдет себе все, что необходимо, и пойдет воевать против этой нечисти, этого сатанизма».

«Наши предки когда воевали в Великую отечественную войну — у них разве были все условия? Даже кушать нечего было. Все равно они выиграли, у них был дух, была вера. А что мы? Мы что, плакать должны? Нам не стыдно плакать?», — добавил он.

[info_b]Кстати, днем ранее Кадыров вновь раскритиковал ход «специальной военной операции» в Украине и призвал сильнее бить по украинским городам.

«У Европы нет сил, что они, своих ЛГБТшников отправят воевать с нами?» — добавил он.

Новость Телеграф

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Как писал Телеграм, сенатор Совета Федерации России Людмила Нарусова возмутилась подорожавшими бронежилетами пятой степени защиты. По ее словам, с начала года их стоимость выросла с 7 тысяч до 135 тысяч рублей. То есть, в 20 раз.

Новость Телеграф

По информации BBC, в частях мобилизованным выдавали не всю экипировку, поэтому закупать ее начали за свой счет их жены и матери за свой счет.