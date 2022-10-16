"Все они погибли " - В России родные рассказали, как мобилизованных отправили без тренировки сразу на фронт

🎥 Видео

Опубликовано: 16.10.2022 16:30 , Обновлено: 16.10.2022

Родные мобилизованных по всей России стали жаловаться, что потеряли связь с отправленными в армию мужчинами. А также утверждают, что многих из них сразу же отправили на фронт без предварительной подготовки. Видео с такими заявлениями появляются в соцсетях каждый день.

Так, семьи мобилизованных в Брянской области пожаловались в своем видеообращении, что их мужчин отправили на фронт в Украину без предварительного “боевого слаживания”.

https://twitter.com/Press_Focusnik/status/1581510809716674561?s=20&t=bwuszOrRDHR0Dik9I9wfUw

«Без военной подготовки кинули на передовую, связи с ними нет, перед этим они нам рассказали, что им угрожали, старшины у них всё отбирают… Они на это не подписывались!», - заявила на видео женщина, называвшаяся матерью одного из мобилизованных.

https://twitter.com/smirusnews/status/1581315222312464384?s=20&t=MHs7cqKasjYoJf86PvC-tQ

«Вся организация мобилизации изначально была неверной. Ситуации такие, что их кинули без обучения на оккупированные территории…Три недели его (сына — ред.) мобилизации были только вчера, в пятницу, сегодня суббота. Почему он уже недели находится на оккупированной территории?», - заявила женщина.

А издание “Взгляд инфо” [link href=“https://vzinfo.ru/21637/” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link], что «мужчины, которые под звуки оркестра 26 сентября сели в автобусы и отправились на учебу в Омск, уже через неделю оказались на передовой: по данным, полученным от родственников, все они погибли в Херсонской области 5 и 7 октября. Обстоятельства пока не разглашаются».

Петербургское издание “Фонтанка” пишет слова родных мобилизованных в том регионе. Они жалуются а невыносимые условия их содержания.

https://twitter.com/CITeam_ru/status/1581354894916980738?s=20&t=MHs7cqKasjYoJf86PvC-tQ

“Сегодня все как обычно к 6 приезжали, суббота. Еще в 5 было сказано, что не пустят. Мы стояли. В этой части кормят холодным питанием без мяса, поэтому мы все время ездим и кормим своих мобилизованных», - [link href=“https://www.fontanka.ru/2022/10/15/71739488/?utm_source=t” rel=“noopener” target=“_blank”] рассказала [/link] женщина.

Однако в Минобороны России такие жалобы не комментируют, и утверждают, что «граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации приступили к подготовке в составе взводов и штурмовых групп, в которую входит медицинская, тактическая, огневая и инженерная подготовки под руководством опытных наставников, имеющих опыт непосредственного участия в СВО».

Ранее и президент России заявил о невероятно быстрых сроках отправки мобилизованных на фронт.

По словам Владимира Путина, из 222 тысячи мобилизованных 33 тысячи уже находится в подразделениях, а 16 тысяч “выполняют задачи на фронте”.

«Первичная подготовка мобилизованных занимает 5-10 дней, затем — 5-15 дней в частях и дополнительное слаживание в войсках», — рассказал президент РФ о сроках подготовки мобилизованных.

Путин назвал новую причину войны с Украиной и пообещал завершить мобилизацию