В США республиканцы стали заклеивать уши пластырем, чтобы поддержать Трампа

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Опубликовано: 18.07.2024 14:53 , Обновлено: 18.07.2024

На съезде Республиканской партии в американском штате Висконсин сторонники Дональда Трампа, на которого 14 июля совершили покушение, пришли с повязками на правых ушах. Судя по всему, это сделали ради того, чтобы поддержать кандидата в президенты США. Напомним, четыре дня назад в Трампа выстрелил 20-летний Томас Крукс: серьёзных повреждений удалось избежать, однако пуля ранила политика в ухо. На снимках видно, что оно до сих пор покрыто пластырем.

По словам властей, в ходе предвыборного выступления в Пенсильвании один человек погиб, ещё двое получили серьёзные ранения. Секретная служба Трампа заявила, что убила предполагаемого стрелка, который, по её словам, напал с возвышенности неподалёку. В свою очередь представители ФБР сообщили, что установили личность виновного: им оказался 20-летний американец Томас Мэтью Крукс. Мотивы покушения устанавливаются.

Уже спустя день, 15 июля, Дональд Трамп появился на Национальном съезде Республиканской партии. Толпа приветствовала политика аплодисментами, а позже его окончательно утвердили кандидатом в президенты. Напомним, выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Ранее Telegraf.news писал, что в США прошёл первый раунд теледебатов действующего американского президента Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа в рамках новой электоральной кампании. Посмотрели, на чём строят свою предвыборную программу каждый из кандидатов и кто, по мнению самих американцев, одержал победу на первых дебатах.

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