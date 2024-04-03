США заранее сообщили Кремлю, что террористы планируют напасть на "Крокус" - WP

Опубликовано: 03.04.2024 08:48 , Обновлено: 26.02.2025

Американское издание The Washington Post сообщило со ссылкой на свои источники, что спецслужбы США сообщили властям России конкретное место возможного теракта. Речь шла именно об атаке террористов на "Крокус Сити Холл".

Предупреждение власти США передали Кремлю за две недели до возможного теракта. Это произошло за день до предупреждения посольства США (8 марта), в котором то призвало американских граждан в РФ быть осторожными.

Также Вашингтон предупредил Москву о возможном нападении экстремистов из ИГИЛ на синагогу. И уже на следующий день ФСБ объявило о предотвращении теракта боевиков «Вилаят Хорасан» в Калужской области.

В России однако настаивают, что сообщения США не могли помочь ФСБ и другим спецслужбам предотвратить теракт в “Крокус Сити холл”. Так, начальник российской Службы внешней разведки (СВР) Нарышкин 2 апреля утверждал, что информация США была слишком общей без конкретики.

[inf]Теракт в «Крокус Сити Холле» (Красногорск на кольцевой Москвы) произошёл 22 марта 2024 года около 20:00. Нападение сопровождалось массовой стрельбой и взрывами: нападавшие открыли огонь по находившемуся в здании гражданскому населению, подожгли зрительный зал, а затем покинули здание и скрылись на автомобиле. В результате атаки погибли не менее 144 человек (из них трое детей) и 551 человек получил ранения.[/inf]

“Да, действительно, Федеральная служба безопасности получила определенно информацию со стороны спецслужб США о том, что такое, к сожалению, возможно. Но как наши российские коллеги говорили, информация слишком общей и не позволила до конца выявить тех, кто участвовал в этом страшном преступлении”, - заявил глава СВР.

Вашингтон регулярно делится информацией о возможных террористических атаках с зарубежными странами в соответствии с политикой, известной как ‘обязанность предупреждать”.

Однако, по словам американских официальных лиц и экспертов, предоставление информации о конкретных целях является необычным. Поступив таким образом в случае с “Крокус Сити холл”, США рисковали раскрыть, каким образом получали разведывательные данные, что потенциально могло поставить под угрозу такую деятельность и агентов и осведомителей США.

Ранее Telegraf.news сообщил, что связанное с террористами ИГИЛ агенство Amaq опубликовало видео нападения в московском концертном зале, снятое одним из террористов. Таким образом экстремисты решили доказать, что именно они организовали нападение.

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Тем не менее власти России, включая президента Владимира Путина, обвинили в подготовке теракта в Москве Украину и даже страны Запада. Вечером 25 марта президент РФ и президент Украины высказались о произошедшем теракте в “Крокус Сити Холл”.

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