Террористы ИГИЛ подтвердили, что устроили теракт в "Крокус Сити Холл" в Москве

Опубликовано: 24.03.2024 10:00 , Обновлено: 26.02.2025

Связанное с террористами ИГИЛ агенство Amaq опубликовало видео нападения в московском концертном зале, снятое одним из террористов. Таким образом экстремисты решили доказать, что именно они организовали нападение.

Агенство также распространило заявление террористов, где те объявили об атаке боевиков группировки на «большую толпу христиан» 22 марта. Ответственность на себя взяло афганское отделение ИГИЛ, также известное как “Исламское государство в провинции Хорасан”.

[inf]Афганская группировка является одним из наиболее активных филиалов террористической организации ИГИЛ, взяв свое название у древнего халифата, который когда-то охватывал территории Афганистана, Ирана, Пакистана и Туркменистана.

Ранее боевики “Исламского государства в провинции Хорасан” взяли на себя ответственность за теракты 2021 года возле аэропорта Кабула, в результате которых погибли по меньшей мере 175 мирных жителей и 13 американских солдат.[/inf]

На опубликованном террористами видео (не демонстрируем по этическим причинам) видно, как один из террористов в уже горящем зале расстреливает людей, а затем перерезает горло лежащему на полу в фойе мужчине. В это время, снимавший видео произносит в камеру «Аллах Акбар».

Кремль не смог предотвратить?

США предупредили Кремль за несколько дней до нападения на “Крокус Сити Холл” о том, что боевики ИГИЛ готовят теракт в России.

В марте посольство США в России заявило, что оно “наблюдает сообщения о том, что экстремисты вынашивают планы по нападению на крупные собрания в Москве”, включая концерты, и попросило граждан США избегать таких мест.

Представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявила, что правительство США “поделилось этой информацией с российскими властями в соответствии со своей давней политикой “обязанности предупреждать”.

Но в своей речи во вторник за несколько дней до теракта Владимир Путин раскритиковал американские предупреждения как “провокационные”, заявив, что “эти действия напоминают откровенный шантаж и намерение запугать и дестабилизировать наше [российское] общество”.

В России обьявили траур

Расчистка и спасательная операция в сгоревшем в результате теракта центре под Москвой была завершена. В ФСБ утверждают, что задержали всех террористов, напавших на “Крокус Сити Холл”. Тем временем, по всей РФ объявили национальный траур.

[inf]По данным МЧС России, в результате теракта пострадали 285 человек, в том числе восемь детей, из них 133 человека (среди них трое детей) погибли.[/inf]

Ранее Телеграф сообщил, что в посольстве Беларуси в России сообщили о гражданине Беларуси, который пострадал во время теракта в Москве. Он находится в тяжёлом состоянии в больнице.

Белорус оказался в больнице в тяжёлом состоянии. Что известно о теракте в «Крокус Сити Холле» в Москве?