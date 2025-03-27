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Опубликовано: 27.03.2025 21:12 , Обновлено: 27.03.2025

Соединённые Штаты направили Украине новый, значительно расширенный проект соглашения, который, по сути, передал бы Вашингтону контроль над критически важными полезными ископаемыми и энергетическими активами страны. При этом, как сообщил Financial Times (FT) со ссылкой на попавший к ним проект документа и украинских чиновников, взамен Киев не получит никаких конкретных гарантий безопасности.

Этот шаг, по данным FT, представляет собой «агрессивное расширение» предыдущих американских требований и является частью усилий администрации Дональда Трампа, направленных на завершение войны в Украине и, как утверждается, возмещение многомиллиардных расходов на военную помощь.

Проект, отправленный Киеву в минувшее воскресенье, предположил создание совместного инвестиционного фонда для распределения доходов от украинских нефтегазовых и минеральных проектов между двумя странами. Ключевым моментом является то, что контролировать фонд будет наблюдательный совет из пяти человек, троих из которых назначит Вашингтон, давая США полное право вето. Более того, вся американская помощь Украине с 2022 года должна быть «признана вкладом» США в это «партнёрство».

Высокопоставленные украинские чиновники, опрошенные FT, выразили серьёзную обеспокоенность тем, что предложение может подорвать суверенитет страны, направить прибыли за границу и углубить зависимость Киева от Вашингтона. Один из чиновников назвал проект «несправедливым», а другой прямо сравнил его с «грабежом».

Новый проект должен заменить предыдущее рамочное соглашение о совместной разработке ресурсов, которое так и не было подписано после неудачной встречи Трампа и Зеленского. Нынешний вариант охватил все полезные ископаемые (включая нефть и газ) и основные энергетические активы по всей территории Украины, а также связанную инфраструктуру (дороги, трубопроводы, порты).

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Финансовые условия также вызвали вопросы у собеседников источника. По их словам, средства фонда должны быть конвертированы в иностранную валюту и выведены за рубеж. США получат свои роялти раньше Украины, да ещё и с премией в 4%, а также сохранят приоритетные права на инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов третьим сторонам. Ответственность за любые задержки или споры, судя по всему, возложат на Украину.

Хотя скандальное предложение о передаче под контроль США украинской ядерной инфраструктуры в этот проект не вошло, источники FT отметили, что этот вопрос обсуждался ранее и может вновь появиться в будущих переговорах.

Министр финансов США Скотт Бессент выразил оптимизм, заявив Fox News, что сделка может быть подписана уже на следующей неделе. Однако три высокопоставленных украинских чиновника заявили FT, что это маловероятно и Киев готовит контрпредложение с привлечением юристов. Сам президент Зеленский, находясь в Париже, отметил, что США «постоянно» меняют условия, но добавил, что не хочет создавать впечатление, будто Киев против сделки.

Госдепартамент США не отреагировал на запрос FT о комментарии, а представитель Минфина лишь подтвердил приверженность США «скорейшему заключению этого жизненно важного соглашения» ради «прочного мира».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что «силы обеспечения безопасности» из некоторых стран Европы могут действовать в Украине в качестве гарантии безопасности и могут быть развернуты на следующий день после заключения мирного соглашения.

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