"На следующий день" - Париж и Лондон отказались снимать санкции с России и объявили план переброски войск в Украину

Опубликовано: 27.03.2025 17:54 , Обновлено: 27.03.2025

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он и премьер Великобритании Кир Стармер договорились направить официальных лиц в Украину, чтобы помочь разработать планы на период после заключения мирного соглашения. Речь идёт о размещении в Украине европейских вооруженных сил.

[inf]Лидеры из 31 страны собрались в Париже 27 марта, чтобы скоординировать военную помощь Украине и обсудить шаги на пути к справедливому и прочному миру. На встречу также пригласили президента Украины Владимира Зеленского.[/inf]

Такое заявление глава Франции сделал на фоне того, как Москва предупредила Великобританию и Францию о риске прямого столкновения между Россией и НАТО.

В свою очередь, глава правительства Великобритании рассказал после переговоров с Макроном, что если бы Великобритания направила войска в Украину в качестве “подкрепления”, такое решение должен был бы одобрить парламент страны.

“Мы еще не на этом этапе, мы находимся на этапе превращения политического импульса в оперативные планы”, - рассказа он. По словам Стармера, это предполагает “рассмотрение различных вариантов”, а затем “переход к следующему этапу работы с министрами обороны”.

“Но моя давняя позиция заключается в том, что если мы будем развертывать войска по любому сценарию на долгосрочной основе, то, конечно, парламент должен иметь право голоса в этом вопросе”, - уточнил он.

Премьер-министра Британии также спросили, какого реального прогресса добилась “коалиция желающих” (страны, которые согласились подумать над размещением своих военных в Украине) после нескольких встреч.

Сэр Кир Стармер заявил, что прогресс был достигнут в виде “растущей воли, численности и энтузиазма” по отношению к коалиции.

“В политическом плане явно наметился прогресс”, - сказал британский политик. При этом он добавил, что Владимир Путин “вернулся к своим правилам игры” и что экономическое давление Запада необходимо усилить.

“Все присутствующие в зале были твердо убеждены в том, что сейчас не время отменять или ослаблять старые санкции, - сказал он. - Напротив, сейчас самое время усилить санкции в отношении России”.

Его поддержал Макрон. “На сегодняшнем заседании было единогласно решено, что сейчас не время для отмены санкций в любом случае”, - сказал глава Франции. - Не может быть отмены санкций до установления мира”.

Он также пообещал, что “коалиция желающих” будет “поддерживать экономическое давление на теневой флот [России] и на некоторые промышленные мощности, и мы будем оставаться мобилизованными в этом вопросе”.

Напомни, что недавно власти США заявили, что будут работать над отменой некоторых санкций в отношении России.

“На следущий день”

Тем временем, Эммануэль Макрон объявил, что “силы обеспечения безопасности” из некоторых стран Европы будут действовать в Украине в качестве гарантии безопасности и будут развернуты на следующий день после заключения мирного соглашения.

Термин, которым президент Франции описал такие войска, отличается от “миротворческих” сил, которые обсуждались до сих пор. По словам Макрона, идея была предложена Великобританией и Францией по просьбе Украины.

Глава Франции объяснил, что планы переброски находятся на стадии разработки, но такие войска не заменят миротворческие войска, поддерживающие режим прекращения огня.

Французский лидер уточнил, что несколько государств внесут свой вклад в эти силы, но они не будут размещены на линии соприкосновения, а будут развернуты в “стратегических районах”. Он также говорит, что не все страны, входящие в “коалицию желающих”, решили участвовать в саммите в Париже.

“Это решение не является единодушным, - говорит он. - Нам не нужно единодушия, чтобы достичь его”.

“Эти силы по обеспечению безопасности не должны заменять миротворческие силы на линии соприкосновения или сильную и боеспособную украинскую армию”, - добавил он, уточнив, что необходимо провести дальнейшие обсуждения.

Что говорят в России?

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, заявила, что Кремль негативно относится к размещению в Украине европейских войск.

“Хотелось бы вновь обратить внимание, что Россия категорически против такого сценария, который чреват прямым столкновением России и НАТО”, - сказала официальный представитель МИД РФ.