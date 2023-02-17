США поддержали удары ВСУ по военным объектам в Крыму

Опубликовано: 17.02.2023 09:02 , Обновлено: 17.02.2023

Соединенные Штаты поддерживают нанесение Вооруженными силами Украиной ударов по военным объектам в Крыму. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 16 февраля.

«Это законные цели. Украина наносит по ним удары. И мы поддерживаем это», — сказала она.

По словам Нуланд, пока Крым не будет «как минимум не демилитаризован», Украина не будет в безопасности.

К слову, как ранее сообщило издание Politico со ссылкой на источники, госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с экспертами заявил, что попытка Украины вернуть себе Крым станет для Владимира Путина «красной линией», которая может привести «к более широкой реакции России».

А перед этим четыре высокопоставленных чиновника министерства обороны США на секретном брифинге сказали, что украинские военные «вряд ли смогут отвоевать Крым в ближайшем будущем».