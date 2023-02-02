Пентагон не верит, что Украина сможет скоро вернуть Крым — Politico

Опубликовано: 02.02.2023 10:22 , Обновлено: 04.07.2024

Украинские военные «вряд ли смогут отвоевать Крым в ближайшем будущем», заявили четыре высокопоставленных чиновника министерства обороны США на секретном брифинге. Об этом сообщило Politico 2 февраля.

Непонятно, что привело участников брифинга к такой оценке, отметило издание. Но, по словам трех собеседников, Пентагон не верит, что Украина имеет или скоро будет иметь способность вытеснить российские войска с полуострова.

Четвертый источник сказал, что брифинг был более двусмысленным.

В свою очередь официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила:

«С точки зрения способности Украины воевать и возвращать суверенную территорию, их замечательные действия в отражении российской агрессии и постоянная способность к адаптации на поле боя говорят сами за себя».

В вою очередь в Киеве также заявляли, что разведка США постоянно ошибалась по поводу возможностей украинских войск на протяжении всего конфликта, пишет «Страна».

Напомним, ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов сказал: «Мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой».