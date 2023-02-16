Попытка Украины вернуть Крым станет «красной линией» для Путина — Блинкен

Опубликовано: 16.02.2023 13:11 , Обновлено: 16.02.2023

Попытка Украины вернуть себе Крым станет для Владимира Путина «красной линией», которая может привести «к более широкой реакции России». Об этом завил госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с экспертами, передает Politico.

По информации издания со ссылкой на участников разговора, Блинкен сообщил, что США «не поощряют активно Украину к возвращению Крыма», однако подчеркнул, что решение принимает сам Киев.

При этом госсекретарь дал понять, что США «не считают» наступление «мудрым шагом».

При этом, как рассказали другие участники дискуссии, в дальнейшем Блинкен может проявить «более решительную» позицию по этому вопросу.

К слову, ранее четыре высокопоставленных чиновника министерства обороны США на секретном брифинге заявили, что украинские военные «вряд ли смогут отвоевать Крым в ближайшем будущем». Об этом сообщило Politico 2 февраля.