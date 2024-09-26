США передали Израилю 8,7 миллиардов долларов на "поддержку военных усилий" — Reuters

Опубликовано: 26.09.2024 21:29 , Обновлено: 26.09.2024

В Министерстве обороны Израиля заявили, что власти США передали им пакет военной помощи на сумму 8,7 миллиардов долларов "для поддержки военных усилий и поддержания военного превосходства в стране". По информации международного информагентства Reuters, пакет включает 3,5 миллиарда долларов на "основные закупки" и 5,2 — на системы ПВО.

На сегодняшний день Израиль ведёт боевые действия на два фронта: против палестинской исламистской группировки ХАМАС в Газе и поддерживаемого Ираном террористического движения “Хезболла” в Ливане. По данным Reuters, объявление о предоставлении помощи появилось после переговоров в Пентагоне между генеральным директором Минобороны Израиля Эялем Замиром и представителями Министерства обороны США.

«Эти существенные инвестиции значительно укрепят такие критически важные системы, как Iron Dome и David’s Sling, а также поддержат дальнейшее развитие усовершенствованной мощной лазерной системы обороны, которая в настоящее время находится на поздних стадиях разработки», — сообщили в Министерстве обороны Израиля.

Там добавили, что сделка подчёркивает “прочное и устойчивое стратегическое партнёрство” между Израилем и Соединёнными Штатами, а также “непоколебимую приверженность безопасности Израиля”, особенно в борьбе с угрозами региональной безопасности со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном ополченцев.

Ранее Telegraf.news писал, что израильские власти не согласились на перемирие с военизированной шиитской группировкой “Хезболла”, к которому их склоняли накануне их западные союзники. Категоричную позицию Израиля 26 сентября озвучил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, который заявил, что израильские военные намерены сражаться с боевиками в соседнем Ливане “всеми силами до победы”.

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Кроме того, Министерство иностранных дел Беларуси рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок в Ливан и Израиль, где в последние дни резко обострился вооружённый конфликт. Свои рекомендации тем, кто оказался сейчас на территории этих двух воюющих стран, дали белорусские дипломатические миссии в Сирии и Израиле.

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