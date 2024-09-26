Израиль отверг предложение США и Франции о перемирии с Ливаном

Опубликовано: 26.09.2024 14:15 , Обновлено: 26.09.2024

Израильские власти не согласились на перемирие с военизированной шиитской группировкой "Хезболла", к которому их склоняли накануне их западные союзники. Категоричную позицию Израиля 26 сентября озвучил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, который заявил, что израильские военные намерены сражаться с боевиками в соседнем Ливане "всеми силами до победы".

“На севере не будет прекращения огня. Мы продолжим бороться с террористической организацией “Хезболла” всеми силами до победы и безопасного возвращения жителей севера в свои дома”, — написал Кац на своей официальной страничке в социальной сети X, комментируя предложение Франции и США объявить временное, 21-дневное прекращение огня.

Он также упрекнул верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, чьи полномочия официально истекают в ноябре этого года, в попытках “подорвать право Израиля на самооборону от исламского террора”.

Тем временем в офисе премьер-министра Изариля Биньямина Нетаньяху опровергли информацию о том, что власти страны готовы заключить соглашение о прекращении огня в Ливане “в ближайшие несколько часов”. В офисе премьер-министра заявили, что эти сообщения “не соответствуют действительности”.

“Это американо-французское предложение, на которое премьер-министр даже не отреагировал”, — процитировало заявление канцелярии премьер-министра издание The Times of Israel.

Там отметили, что премьер-министр уполномочил Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжать наносить удары “в полную силу”, а также заявили, что боевые действия в секторе Газы будут продолжаться до тех пор, “пока не будут достигнуты все цели войны”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что именно об этом накануне вечером заявил начальник Генерального штаба ЦАХАЛа Герци Халеви. По его словам, израильские военные уже готовятся к возможному наземному вторжению на территорию Ливана.

«Слышите гул самолётов?» — Генерал ЦАХАЛа приказал готовиться к вторжению Израиля в Ливан

По оперативным данным ЦАХАЛа, взаимные обстрелы продолжились и в четверг, 26 сентября. Израильские военные заявили о поражении 75 целей на юге Ливана, в том числе, пусковых установок, складов оружия и военной инфраструктуры “Хезболлы”. В ответ, по данным ЦАХАЛа, боевики запустили не менее 45 ракет по северным районам Израиля.