МИД призвал белорусов уехать из Ливана и не ездить в Израиль

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Опубликовано: 25.09.2024 15:42 , Обновлено: 25.09.2024

Министерство иностранных дел Беларуси рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок в Ливан и Израиль, где в последние дни резко обострился вооружённый конфликт. Свои рекомендации тем, кто оказался сейчас на территории этих двух воюющих стран, дали белорусские дипломатические миссии в Сирии и Израиле.

Так, посольство Беларуси в Сирии посоветовало белорусам, проживающим или оказавшимся в эти дни в Ливане по каким бы то ни было причинам, покинуть страну коммерческими рейсами из-за “обострения военно-политической обстановки”.

“В случае невозможности использовать имеющееся авиасообщение, рекомендуем переехать на более безопасные территории”, - рекомендовали в дипмиссии в первую очередь тем, кто оказался на юге Ливана, который сейчас интенсивно обстреливает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)

В посольстве призвали белорусов “неукоснительно следовать рекомендациям местных властей”, а также соблюдать правила личной безопасности и “оставаться в контакте” с белорусскими дипломатами в соседней Сирии, поскольку постоянного представительства в Ливане у Республики нет.

[info_b]Контакты дипмиссии для экстренной связи:

телефон: +963 94 88 88 653,

электронная почта: syria@mfa.gov.by[/info_b]

Что касается белорусов в Израиле, то местное посольство на фоне обострения кризиса в регионе повторило рекомендации, данные ещё в августе2024 года. Уже тогда МИД Беларуси призвал граждан страны не посещать Израиль “без необходимости” и решение о поездке в эту страну принимать, “исходя из развития текущей обстановки в регионе”.

[info_b]Контакты дипмиссии в Тель-Авиве для экстренной связи: +972 50 521 48 19 (круглосуточно).[/info_b]

Какова обстановка сейчас в Ливане и Израиле?

Напомним, руководство ЦАХАЛ 23 сентября объявило о начале “упреждающей наступательной операции” и обрушило сотни ракет на юг Ливана. Как заявили в ЦАХАЛ, целью широкомасштабных авиаударов стала военная инфраструктура шиитской военизированной группировки “Хезболла”. Удар был нанесён по 1600 военным целям по всему Ливану, включая пусковые ракетные установки, склады с беспилотниками, штаб-квартиры боевиков и множество жилых домов, которые, как утверждают в ЦАХАЛ, использовались для хранения оружия, «которое напрямую угрожало Израилю».

Израиль поразил 1600 целей «Хезболлы» в Ливане и перешёл на «особое положение» в ожидании ответа

На следующий день ЦАХАЛ нанёс авиаудар по Бейруту и, как утверждается, ликвидировал командир ракетных войск террористической группировки “Хезболла” Ибрагим Кубайси.

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Со стороны боевиков “Хезболлы” также уже последовал ответ на массированный обстрел Ливана, причём уже в среду, 25 сентября, впервые выпущенная боевиками ракета долетела до центральных районов Израиля: в ЦАХАЛ заявили о сбитии ракеты класса “земля-земля” на подлёте к Тель-Авиву, в результате чего в городе и его окрестностях сработали сирены.

В Сети появились кадры момента спустя мгновения после того, как ракету сбили силами ПВО. Причём на фоне видно, что в этот момент вблизи пролетал пассажирский самолёт.

По данным ЦАХАЛ, сообщений о пострадавших или повреждениях в результате падения обломков ракеты не поступало. Час спустя израильские военные заявили, что поразили пусковую установку “Хезболлы”, с которой была запущена ракета, в южном ливанском городе Нафахия, передало израильское издание The Times of Israel.