США поставят Украине новую партию оружия на $275 млн — АР

Опубликовано: 28.10.2022 09:17 , Обновлено: 28.10.2022

Американские власти планируют предоставить Украине новый пакет военной помощи на 275 млн долларов. Об этом 27 октября сообщило агентство Associated Press.

«Пентагон отправляет Украине новый пакет оружия и другой помощи, чтобы поддержать усилия по вытеснению российских войск из ключевых районов на юге с приближением зимы», — сказано в материале.

По словам источников издания, в этот раз Киев получит по большей части боеприпасы, в том числе для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как указано, вооружение будет выделено со складов Пентагона. В издании утверждают, что Вашингтон объявит о новой помощи Киеву в ближайшие сутки.

Ранее в Минобороны США заявили, что предоставили Украине более миллиона снарядов для гаубиц с начала войны.

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К слову, в украинском государственном концерне «Укроборонпром» 17 октября анонсировали, что завершают разработку боеприпаса с дальностью 1000 км и весом боевой части 75 кг. И показали фото.

HIMARS-камикадзе? В Украине разработали управляемый боеприпас с дальностью 1000 км

Кстати, напомним, что Россия готова ударить по коммерческим спутникам США, в том случае, если их будут использовать для помощи Украине. Об этом заявил замдиректора директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов 27 октября.

Россия пригрозила ударить по коммерческим спутникам США