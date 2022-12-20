США обвинили генсека ООН в том, что он «поддался угрозам России»

Опубликовано: 20.12.2022 09:08 , Обновлено: 04.07.2024

Соединенные Штаты обвинили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в том, что он поддался давлению со стороны РФ, из-за чего не отправил в Украину официальных лиц для проверки использования российскими военными иранских беспилотников. Об этом сообщило агентство Reuters 20 декабря.

По информации издания, 19 декабря, выступая на заседании Совбеза, посвященном резолюции 2015 года по ядерной сделке с Ираном, заместитель посла США в ООН Роберт Вуд выразил разочарование по поводу того, что ООН так и не начала расследование относительно использования РФ иранских дронов.

«Мы разочарованы тем, что секретариат, очевидно, поддавшись на российские угрозы, не выполнил мандат, предоставленный ему Советом безопасности, на проведение расследования», — сказал он.

Россия пригрозила генсеку ООН, если тот согласится расследовать поставки иранских дронов РФ

Кстати, президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря заявил, что Россия получила новую партию иранских дронов, а именно 250 «Шахедов».

Напомним, в Иране, и в Кремле отрицают поставки вооружения. Например, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что в Кремле ничего не знают о закупках иранских беспилотников для войны в Украине.

Тем не менее военный эксперт, член Общественного совета при Минобороны РФ Руслан Пухов в эфире гостелеканала, думая, что его никто не слышит, проговорился, что Иран поставляет России дроны. А позже заявил, что у него «плохо с мозгами».