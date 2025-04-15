США не поддержали заявление G7 с осуждением ракетного удара РФ по Сумам в Украине - Bloomberg

Опубликовано: 15.04.2025 21:18 , Обновлено: 15.04.2025

Американское информагентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что США отказались поддержать заявление G7 с осуждением российского ракетного удара по украинским Сумам 13 апреля. Напомним, 14 апреля Минобороны РФ подтвердило, что выпустило две ракеты по объекту в городе.

По информации Bloomberg, США сообщили своим союзникам по “Большой семерке”, что не одобрят заявление с осуждением российского удара, так как хотят продолжить переговоры с Москвой. Неназванные источники медиа, знакомые с дипломатической перепиской, сказали следующее: администрация американского президента Дональда Трампа сообщила союзникам, что не может подписать заявление, поскольку она «работает над сохранением пространства для переговоров о мире».

По словам этих же источников, Канада, которая в 2025-м председательствует в G7, передала союзникам, что без поддержки США невозможно будет принять это заявление. Как утверждает Bloomberg News, агентство ознакомилось с черновиками заявления, в которых “Большая семерка” планировала заявить, что нападение на Сумы является доказательством решимости России продолжать войну.

Как [link href=“https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-15/us-derails-g-7-condemnation-of-russian-missile-strike-on-ukraine?srnd=homepage-europe&embedded-checkout=true” target=“_blank” rel=“noopener”] написало [/link] Bloomberg, посольство США в Лондоне отказалось от комментариев этой информации.

В украинских Сумах погибли 32 человека в результате удара по центру города

При этом сам Трамп ранее назвал эту атаку по Сумам «ужасной» в комментариях журналистам, но Россию прямо не упомянул. Президент США сказал, что «они совершили ошибку», а на просьбу журналистов уточнить, что он имеет в виду, ответил: «Cпросите их». О ком говорил Трамп, он так и не уточнил, писало агентство AFP.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство обороны России, а также глава МИД РФ Сергей Лавров 14 апреля подтвердили ракетный удар по украинским Сумам 13 апреля. Российский министр иностранных дел утверждал, что их войска ударили по объекту, где была “сходка” украинских военачальников со своими западными коллегами”.

В российском военном ведомстве утверждали, что уничтожили при этом ударе «более 60 военнослужащих ВСУ».

Тем временем Сумская областная прокуратура 14 апреля сообщила о 35-й смерти в результате этого удара. По информации ведомства, погиб в том числе 11-летний мальчик, пострадало 117 человек, из них 15 детей.

Минобороны РФ подтвердило ракетный удар по Сумам в Украине. О какой «сходке» заявил Лавров?