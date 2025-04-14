Минобороны РФ подтвердило ракетный удар по Сумам в Украине. О какой "сходке" заявил Лавров?

Опубликовано: 14.04.2025 19:00 , Обновлено: 14.04.2025

Министерство обороны России, а также глава МИД РФ Сергей Лавров 14 апреля подтвердили ракетный удар по украинским Сумам 13 апреля. Российский министр иностранных дел утверждал, что их войска ударили по объекту, где была "сходка" украинских военачальников со своими западными коллегами".

Минобороны РФ в своем Telegram-канале [link href=“https://t.me/mod_russia/51287” target=“_blank” rel=“noopener”] написало [/link], что 13 апреля российские войска в Сумах в “условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства” ударили двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» “по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» украинских сил.

В российском военном ведомстве утверждают, что уничтожили при этом ударе “более 60 военнослужащих ВСУ”. Еще в Минобороны России добавили, что украинские власти “продолжают использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города”.

Глава МИД РФ Лавров в интервью российскому изданию “Коммерсантъ” [link href=“https://www.kommersant.ru/doc/7657270” target=“_blank” rel=“noopener”] заявил [/link], что у него есть “факты” о том, кто был на том объекте, пораженном ракетами.

“Там была очередная «сходка» украинских военачальников со своими западными коллегами, которые то ли под видом наемников, то ли не знаю под видом кого… Там находятся военнослужащие стран НАТО и напрямую руководят. Все это знают”, - считает он.

Версия Украины

Ранее Telegraf.news писал, что этот ракетный удар по центру города Сумы на северо-востоке Украины привел к гибели по меньшей мере 32 человек, включая двух детей. Украинские власти 13 апреля обвинили в атаке Россию. По их словам, это стало самой смертоносной атакой по гражданскому населению за последний год.

По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, как минимум 84 человека, в том числе 10 детей, получили ранения. Как заявил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, на улице было много людей, которые вышли в город, чтобы посетить храмы в Вербное воскресенье. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал атаку «абсолютным злом» и снова обратился к партнерам с просьбой предоставить Украине дополнительные средства ПВО и усилить давление на Москву.

В украинских Сумах погибли 32 человека в результате удара по центру города