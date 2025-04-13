В украинских Сумах погибли 32 человека в результате удара по центру города

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Опубликовано: 13.04.2025 16:35 , Обновлено: 13.04.2025

Предположительно ракетный удар по центру города Сумы на северо-востоке Украины привёл к гибели по меньшей мере 32 человек, включая двух детей. Украинские власти обвинили в атаке Россию. По их словам, это стало самой смертоносной атакой среди гражданского населения за последний год. Ещё как минимум 84 человека, в том числе десять детей, получили ранения, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Атака, по информации украинской стороны, произошла в воскресенье, 13 апреля. Как заявил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, на улице было много людей, которые вышли в город, чтобы посетить храмы в Вербное воскресенье.

По его словам, российские силы выпустили по центру города две баллистические ракеты.

Президент Украины Владимир Зеленский в своём заявлении подтвердил, что удар был нанесён баллистическими ракетами, и призвал к «сильному ответу мира».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал атаку «абсолютным злом» и снова обратился к партнёрам с просьбой предоставить Украине дополнительные средства ПВО и усилить давление на Москву.

На кадрах с места происшествия, опубликованных, в частности, главой МВД Украины Игорем Клименко и самим Зеленским, видны последствия удара: разрушенные здания, выбитые окна, обломки, горящие автомобили, работающие пожарные и спасатели, тела погибших на земле и в повреждённом троллейбусе.

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что удар в Сумах нанесён по скоплению украинских военных, которых собрали на награждение. Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, в свою очередь, не называя имён, отметил, что некоторые «пытаются пиариться на трагедии и военном преступлении».

Российский военный блогер Юрий Подоляка заявил об «очень точном» поражении конгресс-центра Сумского государственного университета и корпуса №2 Банковской академии. «Кстати, первый часто использовался для собраний и конференций. И там вполне могли сегодня проходить “мероприятия” украинских военных. Как и в Банковской академии», — написал он.

Сергей Лебедев, другой российский блогер, утверждает, что здания, по которым был нанесен удар, «не использовались гражданскими лицами». Он сослался на данные источника о том, что в одном из зданий «проходила встреча, были натовские офицеры, офицеры из ГУР МО и представители нацбатальонов».

Ряд международных представителей, включая главу европейской дипломатии Каю Каллас, президента Франции Эммануэля Макрона и гуманитарного координатора ООН в Украине Маттиаса Шмале, осудили удар по Сумам. Каллас назвала инцидент «ужасающим примером усиления атак России», а Шмале напомнил, что международное гуманитарное право «строго запрещает нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру».

Как отметили наблюдатели, российские воздушные и ракетные атаки на Сумскую область участились в последние недели на фоне боев в приграничных районах.

Отметим, что официальной реакции со стороны Министерства обороны России или Кремля на удар по Сумам пока не последовало.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как по данным французской газеты Le Monde, российские вооружённые силы «уничтожили» главный украинский завод по производству боеприпасов в Сумской области.

Россия «уничтожила» главный украинский завод по производству боеприпасов — Le Monde