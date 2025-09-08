США назвали Евросоюзу условие для введения новых санкций против России

Опубликовано: 08.09.2025 18:42 , Обновлено: 08.09.2025

Министр энергетики США Крис Райт 8 сентября заявил, что Евросоюзу нужно прекратить покупать российскую нефть и газ, если там хотят, чтобы Вашингтон ужесточил санкции против Москвы.

«Если бы европейцы провели черту и сказали: “Мы больше не будем покупать российский газ, мы не будем покупать российскую нефть”. Окажет ли это положительное влияние на то, что США также станут более агрессивно [вводить санкции]? Безусловно”, — сказал он в интервью Financial Times.

По словам американского министра, это выгодно для экономики Европы.

“Другая причина заключается в том, что главная цель администрации Трампа, и, я полагаю, ЕС, — положить конец российско-украинской войне. Россия финансирует свою военную машину за счёт экспорта нефти и природного газа, и если прекратить закупки этих товаров Европой, это сократит её финансирование», — сказал Райт.

Он считает, что Евросоюз должен покупать сжиженный природный газ, бензин и другие продукты ископаемого топлива у США, “чтобы выполнить условия торгового соглашения между США и ЕС, которое призывает страны ЕС закупить американские энергоносители на сумму 750 млрд долларов к концу 2028 года”.

Евросоюз нарастил импорт российского газа

Фото иллюстрационное

К слову, что несмотря на сохранение ограничений на импорт угля и нефти, российский газ продолжает поступать в страны Европейского союза. Причём, как свидетельствуют свежие данные Евростата в августе, объёмы закупаемого российского газа в преддверии введения полного запрета на российские энергоресурсы только растут.

Так, по данным Евростата, в первой половине 2025 года Европейский союз импортировал российского сжиженного природного газа (СПГ) на сумму 4,48 млрд евро, то есть на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Евросоюз нарастил импорт российского газа на 29% перед полным запретом

ЕС не сможет выплатить США 600 млрд долларов?

Ранее Telegraf.news писал, что Европейский союз признал, что не имеет возможности выполнить обещание инвестировать 600 миллиардов долларов в экономику Соединенных Штатов, сообщило Politico. Это произошло всего через несколько часов после того, как ЕС дал такое обещание на знаменательных торговых переговорах в Шотландии.

По словам двух чиновников Евросоюза, это связано с тем, что все средства будут поступать из частного сектора, над которым Брюссель не имеет власти.

ЕС признал, что не сможет выполнить обещание Трампу выделить $600 миллиардов