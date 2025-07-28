ЕС признал, что не сможет выполнить обещание Трампу выделить $600 миллиардов

Опубликовано: 28.07.2025 18:57 , Обновлено: 28.07.2025

Европейский союз признал, что не имеет возможности выполнить обещание инвестировать 600 миллиардов долларов в экономику Соединенных Штатов, сообщило Politico. Это произошло всего через несколько часов после того, как ЕС дал такое обещание на знаменательных торговых переговорах в Шотландии.

По словам двух чиновников Евросоюза, это связано с тем, что все средства будут поступать из частного сектора, над которым Брюссель не имеет власти.

Напомним, в воскресенье 27 июля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заключила соглашение с президентом США Дональдом Трампом, чтобы избежать полномасштабной торговой войны между ЕС и США. Соглашение включало обязательство инвестировать дополнительно 600 миллиардов долларов из средств ЕС в США в ближайшие годы.

Однако, выступая в понедельник, два высокопоставленных чиновника Европейской комиссии пояснили, что деньги будут поступать исключительно от частных европейских компаний, а государственные инвестиции не принесут никакой пользы.

«ЕС как государственный орган не может этого гарантировать. Это зависит от намерений частных компаний», — заявил один из высокопоставленных чиновников Комиссии.

Комиссия не заявила, что будет вводить какие-либо стимулы для обеспечения достижения частным сектором целевого показателя в 600 миллиардов долларов, и не обозначила точные сроки инвестиций. Однако первый чиновник заявил, что цифра в 600 миллиардов долларов была «основана на детальных обсуждениях с различными бизнес-ассоциациями и компаниями с целью выяснить их инвестиционные намерения».

Ранее Telegraf.news писал, что сам Трамп назвал достигнутое соглашение «самой крупной сделкой из когда-либо заключенных».

Трамп подписал с ЕС «самую крупную сделку», предотвратив торговую войну. Но у европейцев остались вопросы