ЕС признал, что не сможет выполнить обещание Трампу выделить $600 миллиардов
Европейский союз признал, что не имеет возможности выполнить обещание инвестировать 600 миллиардов долларов в экономику Соединенных Штатов, сообщило Politico. Это произошло всего через несколько часов после того, как ЕС дал такое обещание на знаменательных торговых переговорах в Шотландии.
По словам двух чиновников Евросоюза, это связано с тем, что все средства будут поступать из частного сектора, над которым Брюссель не имеет власти.
Напомним, в воскресенье 27 июля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заключила соглашение с президентом США Дональдом Трампом, чтобы избежать полномасштабной торговой войны между ЕС и США. Соглашение включало обязательство инвестировать дополнительно 600 миллиардов долларов из средств ЕС в США в ближайшие годы.
Однако, выступая в понедельник, два высокопоставленных чиновника Европейской комиссии пояснили, что деньги будут поступать исключительно от частных европейских компаний, а государственные инвестиции не принесут никакой пользы.
«ЕС как государственный орган не может этого гарантировать. Это зависит от намерений частных компаний», — заявил один из высокопоставленных чиновников Комиссии.
Комиссия не заявила, что будет вводить какие-либо стимулы для обеспечения достижения частным сектором целевого показателя в 600 миллиардов долларов, и не обозначила точные сроки инвестиций. Однако первый чиновник заявил, что цифра в 600 миллиардов долларов была «основана на детальных обсуждениях с различными бизнес-ассоциациями и компаниями с целью выяснить их инвестиционные намерения».
Ранее Telegraf.news писал, что сам Трамп назвал достигнутое соглашение «самой крупной сделкой из когда-либо заключенных».
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