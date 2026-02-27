Сразу в 5 регионах «глубокого тыла» РФ впервые объявили режим ракетной опасности

Опубликовано: 27.02.2026 15:51 , Обновлено: 27.02.2026

Сразу в пяти регионах «глубокого тыла» России в пятницу, 27 февраля, впервые с момента начала полномасштабных военных действий Украины звучали сигналы ракетной тревоги и официально объявляли режим ракетной опасности. Российские и украинские паблики причиной называют запуск дальнобойных украинских ракет "Фламинго".

По данным российского Telegram-канала Baza, официальные экстренные сообщения от МЧС о введении режима «Ракетная опасность» сегодня впервые с начала войны в Украине получили жители Свердловской области, Пермского края, Удмуртии, Татарстана и Чувашии. Все эти российские регионы находятся на значительном удалении от зоны боевых действий, в глубоком тылу, на расстоянии в 1500 км от украинской границы и более.

Во многих школах и детских садах в этих регионах власти отменили занятия, отправив детей по домам, тогда как в Чувашии учеников по тревоге сначала экстренно эвакуировали в подвалы.

По данным канала, сирены воздушной тревоги, которую включают как в случае опасности ракетного удара, так и при появлении в небе беспилотников, сегодня также звучали в Самарской и Пензенской областях.

Так, в самарском аэропорту Курумоч пассажиров и персонал организованно эвакуировали в специальные безопасные помещения, закрыв саму воздушную гавань на время ракетной тревоги. Аналогичным образом был закрыт на прием и выпуск самолетов и пермский аэропорт Большое Савино.

По данным Telegram-канала SHOT, причиной переполоха стали две украинские крылатые дальнобойные ракеты «Фламинго». По информации источника, обе были сбиты российскими средствами ПВО где-то над Чувашией, не достигнув цели (впрочем, какой именно объект был целью снарядов - не уточняется).

По данным канала, обломки сбитых ракет упали где-то в лесу, на отдалении от населённых пунктов. Однако официально ни российская, ни украинская сторона пока эту информацию никак не комментировала.

Минобороны РФ подтвердило удары украинских «Фламинго» по России

Впрочем, ранее Министерство обороны России в своих официальных сводках подтверждало, что Украина начала бить своими новыми ракетами «Фламинго» по территории РФ. Заявляла об этом и украинская сторона.

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