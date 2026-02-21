Украина ударила по российскому заводу, производившему ракеты «Искандер»

Опубликовано: 21.02.2026 08:52 , Обновлено: 21.02.2026

В ночь с 20 на 21 февраля власти Удмуртии объявили о повреждениях неназванного объекта после атаки. Местные паблики пишут, что речь идёт о заводе по производству ракет «Искандер» в Воткинске.

В результате атаки пострадали 11 человек, сообщил министр здравоохранения российской республики Сергей Багин.

По данным украинских каналов, удар был нанесён ракетами «Фламинго». А сам город, подвергшийся удару, находится примерно в 1,5 тыс. километров от границы с Украиной.

Если подтвердится, что атаковали именно украинские «Фламинго», то это будет первый случай настолько дальнего их применения.

Воткинский завод – одно из ключевых предприятий российского ВПК (военно-промышленного комплекса). Завод специализируется на производстве баллистических ракет, в частности, МБР (межконтинентальных баллистических ракет) типа РС-24 «Ярс» и оперативно-тактических комплексов 9К720 «Искандер».