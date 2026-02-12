Минобороны РФ подтвердило удары украинских «Фламинго» по России

Опубликовано: 12.02.2026 14:36 , Обновлено: 12.02.2026

Министерство обороны России впервые подтвердило, что Украина применила свои новые ракеты «Фламинго» по территории РФ. В сводке российского ведомства говорится, что за сутки были сбиты пять украинских ракет.

Это первое упоминание новейшей украинской ракеты в сводках российского ведомства. В свою очередь, Минобороны Украины утверждает, что ракеты нанесли удар по ракетному арсеналу в Волгоградской области, находящемуся примерно в 500 км от территории, подконтрольной Украине. Причем как минимум часть ракет цели достигла, говорится в сводке ВСУ (Вооруженных сил Украины).

«Этот арсенал является одной из крупнейших площадок для хранения боеприпасов российской армии», — утверждают в Киеве.

В соцсетях появились видео ударов и пожара с сопутствующими вторичными взрывами. А губернатор Волгоградской области РФ Андрей Бочаров утверждал, что после отражения ракетной атаки обломки упали на территории объекта Минобороны около Котлубани, из-за чего пришлось эвакуировать население поселка.

Россия, видно, решила ответить на успешный налет украинских ракет, так как спустя всего несколько часов после ударов ракетами «Фламинго» в украинских мониторинговых каналах появились сообщения о пуске новейшей российской ракеты «Орешник».

[inf]Напомним: «Фламинго» — крылатая ракета украинского производства, о которой объявили в августе 2025 года. Дальность ее полета, согласно заявлению разработчиков, превышает 3 тысячи километров. Тем не менее позднее власти Украины признали, что ракета не очень точная и все еще на стадии доработки. Первые пуски «Фламинго» по территории России были подтверждены осенью 2025 года.[/inf]

В январе Генштаб ВСУ также утверждал, что запустил «Фламинго» по полигону «Капустин Яр» в Астраханской области, откуда запускают ракеты «Орешник». Однако Минобороны РФ эту информацию не подтверждало.